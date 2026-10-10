Објављен снимак хапшења у акцији "Гамбит"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У међународној оперативној акцији "Гамбит" ухапшен је 58-годишњи држављанин БиХ, након што је у кабини камиона којим је управљао пронађено 12 килограма кокаина.
Према наводима бугарског Министарства унутрашњих послова, дрога је пронађена у торби у кабини теретног возила приликом покушаја преласка граничног прелаза Капитан Андреево из Бугарске у Турску.
Акцију су 7. октобра спровели припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) у сарадњи са бугарском полицијом, под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ.
Из СИПА је саопштено да су активности резултат вишемјесечног рада полицијских службеника усмјереног против припадника организоване криминалне групе са подручја БиХ.
Хроника
Ухапшен држављанин БиХ: Велика акција СИПА-е и бугарске полиције
Осумњичени су учествовали у планирању, организовању и вршењу неовлаштеног промета опојних дрога у више земаља Европске уније и Турској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
14
21
14
14
13
58
13
57
13
42
Тренутно на програму