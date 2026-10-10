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Објављен снимак хапшења у акцији "Гамбит"

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10.10.2026 11:41

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У међународној акцији „Гамбит“ ухапшен је 58-годишњи држављанин БиХ, а у кабини камиона на граници Бугарске и Турске пронађено је 12 килограма кокаина.
Фото: GDBOP

У међународној оперативној акцији "Гамбит" ухапшен је 58-годишњи држављанин БиХ, након што је у кабини камиона којим је управљао пронађено 12 килограма кокаина.

Према наводима бугарског Министарства унутрашњих послова, дрога је пронађена у торби у кабини теретног возила приликом покушаја преласка граничног прелаза Капитан Андреево из Бугарске у Турску.

Акцију су 7. октобра спровели припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) у сарадњи са бугарском полицијом, под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ.

Из СИПА је саопштено да су активности резултат вишемјесечног рада полицијских службеника усмјереног против припадника организоване криминалне групе са подручја БиХ.

хапшење, лисице

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Ухапшен држављанин БиХ: Велика акција СИПА-е и бугарске полиције

Осумњичени су учествовали у планирању, организовању и вршењу неовлаштеног промета опојних дрога у више земаља Европске уније и Турској.

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Тагови :

Акција Гамбит

хапшење

Држављанин БиХ

СИПА

кокаин

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