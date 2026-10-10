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Ухапшен држављанин БиХ: Велика акција СИПА-е и бугарске полиције

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10.10.2026 08:25

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У међународној оперативној акцији "Гамбит", коју су спровели припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ у сарадњи са бугарском полицијом, одузето је 12 килограма кокаина, а ухапшен је држављанин БиХ.

Акција је реализована 7. октобра под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ, саопштено је из СИПА-е.

Активности су резултат вишемјесечног рада полицијских службеника СИПЕ, усмјереног против припадника организоване криминалне групе са подручја БиХ.

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Осумњичени су учествовали у планирању, организовању и вршењу неовлаштеног промета опојних дрога у више земаља Европске уније и Турској.

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Подијели:

Тагови :

хапшење

кокаин

Држављанин БиХ

СИПА

Акција Гамбит

Полиција

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