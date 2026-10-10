Ухапшен држављанин БиХ: Велика акција СИПА-е и бугарске полиције

Аутор:АТВ редакција
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У међународној оперативној акцији "Гамбит", коју су спровели припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ у сарадњи са бугарском полицијом, одузето је 12 килограма кокаина, а ухапшен је држављанин БиХ.
Акција је реализована 7. октобра под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ, саопштено је из СИПА-е.
Активности су резултат вишемјесечног рада полицијских службеника СИПЕ, усмјереног против припадника организоване криминалне групе са подручја БиХ.
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Осумњичени су учествовали у планирању, организовању и вршењу неовлаштеног промета опојних дрога у више земаља Европске уније и Турској.
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