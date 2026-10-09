У Несрећи у Бочцу повријеђена жена из Требиња: Нови детаљи удеса

Аутор:АТВ редакција
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Женска особа из Требиња лакше је повријеђена у данашњем удесу код Хидроелектране Бочац, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Из полиције су навели да је повријеђена М. Ч. из Требиња.
Три возила учествовала су у удесу који се данас догодио на магистралном путу код хидроелектране Бочац.
Саобраћајна незгода на магистралном путу Карановац - Црна Ријека пријављена је мркоњићкој полицији око 17.00 часова.
Саобраћај је на овој дионици поново нормализован након што је завршен увиђај.
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