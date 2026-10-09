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У Несрећи у Бочцу повријеђена жена из Требиња: Нови детаљи удеса

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09.10.2026 21:21

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Несрећа у Бочцу
Фото: Вибер

Женска особа из Требиња лакше је повријеђена у данашњем удесу код Хидроелектране Бочац, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

Из полиције су навели да је повријеђена М. Ч. из Требиња.

Три возила учествовала су у удесу који се данас догодио на магистралном путу код хидроелектране Бочац.

Саобраћајна незгода на магистралном путу Карановац - Црна Ријека пријављена је мркоњићкој полицији око 17.00 часова.

Саобраћај је на овој дионици поново нормализован након што је завршен увиђај.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

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