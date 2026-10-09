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Жена пјешак задобила тешке повреде: Ударио је аутомобил на улици

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09.10.2026 18:41

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Саобраћајна несрећа у Источном Новом Сарајеву, жена пјешак задобила тешке повреде.
Фото: Срна

Жена пјешак чији су иницијали Д. Л. тешко је повријеђена данас у Источном Новом Сарајеву када ју је ударио аутомобил "шкода", рекла је портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.

Стокановићева је навела да је жена задобила преломе рамена и да је превезена у Болницу "Србија", гдје су јој констатоване тешке повреде.

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Саобраћајна незгода догодила се у 16.45 часова у Спасовданској улици, а аутомобилом је управљао Х. М.

(Срна)

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

Источно Сарајево

повријеђена жена

ПУ Источно Сарајево

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