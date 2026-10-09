Жена пјешак задобила тешке повреде: Ударио је аутомобил на улици

Аутор:АТВ редакција
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Жена пјешак чији су иницијали Д. Л. тешко је повријеђена данас у Источном Новом Сарајеву када ју је ударио аутомобил "шкода", рекла је портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.
Стокановићева је навела да је жена задобила преломе рамена и да је превезена у Болницу "Србија", гдје су јој констатоване тешке повреде.
Хроника
Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке
Саобраћајна незгода догодила се у 16.45 часова у Спасовданској улици, а аутомобилом је управљао Х. М.
(Срна)
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