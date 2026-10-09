Застрашујући феномен снимљен: Двострука неман се сручила, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Више особа је данас повријеђено када је двострука пијавица у области Трапанија погодила Италију, наносећи велику штету објектима.
Пијавица је погодила подручје око луке у Марсали и прешла преко дијелова регије Трапани на Сицилији, јавила је агенција "Анса".
У Марсали је погођена школа, а неколико људи је повријеђено, док је у граду Петрозину пијавица захватила аутомобил и бацила га у јаругу, а том приликом двије особе су повријеђене и пребачене у болницу.
Директор школе у Марсали, Леонардо Гулота, изјавио је да је зграда уништена у налету пијавице.
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"Пијавица је директно погодила издвојено одјељење у Тереновеу и потпуно га уништила. На срећу, није било повријеђених међу особљем, а прије свега ни међу дјецом, задобијене су само лакше огреботине", казао је он.
У тренутку када је пијавица прошла, у школи се налазило 273 дјеце. Вртлози су се формирали на мору и кретали ка копну, навела је агенција.
Данас је на снази наранџасто упозорење на временске непогоде за регионе Лацио и Кампанију због могућих бујичних киша. Путеви у области Кремоне су поплављени након снажне грмљавинске олује.
Natuurgeweld of manipulatie? Marsali Sicilia ongelovelijk!— 🌹Elisabeth🌹🇳🇱🚜❣️🇮🇹🚜 (@WhoElse53) October 9, 2026
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