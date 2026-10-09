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Застрашујући феномен снимљен: Двострука неман се сручила, више повријеђених

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09.10.2026 17:34

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Пијавица у Италији
Фото: Screenshot / X

Више особа је данас повријеђено када је двострука пијавица у области Трапанија погодила Италију, наносећи велику штету објектима.

Пијавица је погодила подручје око луке у Марсали и прешла преко дијелова регије Трапани на Сицилији, јавила је агенција "Анса".

У Марсали је погођена школа, а неколико људи је повријеђено, док је у граду Петрозину пијавица захватила аутомобил и бацила га у јаругу, а том приликом двије особе су повријеђене и пребачене у болницу.

Директор школе у Марсали, Леонардо Гулота, изјавио је да је зграда уништена у налету пијавице.

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"Пијавица је директно погодила издвојено одјељење у Тереновеу и потпуно га уништила. На срећу, није било повријеђених међу особљем, а прије свега ни међу дјецом, задобијене су само лакше огреботине", казао је он.

У тренутку када је пијавица прошла, у школи се налазило 273 дјеце. Вртлози су се формирали на мору и кретали ка копну, навела је агенција.

Данас је на снази наранџасто упозорење на временске непогоде за регионе Лацио и Кампанију због могућих бујичних киша. Путеви у области Кремоне су поплављени након снажне грмљавинске олује.

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Тагови :

пијавица

невријеме

Италија

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