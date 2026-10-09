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Нетфликс планира отпуштање пет одсто радника

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09.10.2026 16:22

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Нетфликс
Фото: pexels

Америчка медијска компанија "Нетфликс" планира смањење радне снаге за око пет одсто, јавили су данас медији.

Према тим наводима, "Нетфликс" би током седмице могао да објави најављено отпуштање радне снаге.

Компанија је посљедњи пут извршила смањење радне снаге 2022. године и то се односило на око два одсто запослених.

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"Нетфликс" је под притиском након недавног неуспјелог покушаја да откупи "Ворнер брос". Компанија је основана 1997. године, а сједиште јој је у мјесту Лос Гатос у Калифорнији, преноси Срна.

Од 2013. године "Нетфликс" ради на продукцији сопствених филмова, серија и телевизијских програма. Има око 17.000 запослених.

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Тагови :

Нетфликс

Отказ

отпуштање радника

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