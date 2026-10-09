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Мерц згрожен због прославе Путиновог рођендана

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09.10.2026 16:11

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Фото: Тanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Посјета бившег њемачког канцелара Герхарда Шредера руском предсједнику Владимиру Путину поводом његовог рођендана изазвала је оштру реакцију актуелне владе.

Канцелар Фридрих Мерц је "дубоко згрожен", рекао је његов портпарол, преноси "Ројтерс".

"Путин је искључиво одговоран за рат у Украјини. Његова наређења узрокују огромне патње, цивилне жртве, раздвојене породице, мртве и рањене", рекао је портпарол.

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Додао је да канцелар "сматра крајње неморалним што је господин Шредер присуствовао таквој прослави".

Путин је у сриједу напунио 74 године.

Шредер, који је водио њемачку владу од 1998. до 2005. године, дуго је био мета критика у Њемачкој и иностранству због својих веза са руским бизнисом и Путином. Није прекинуо те везе ни након руске инвазије на Украјину 2002. године и каснијих западних санкција. Шредер (82) и његова супруга Со-Јон Шредер-Ким, која повремено води његове односе с јавношћу, нису одговорили на захтјеве за коментар.

Овај потез је изазвао реакције и међу члановима Шредерове Социјалдемократске партије (СПД). Један од лидера странке, Ларс Клингбајл, који је такође министар финансија у Мерцовој коалиционој влади, назвао је посјету "потпуно неприхватљивом с обзиром на патње украјинског народа".

Пословне везе с руским компанијама

Шредер је у протеклих 20 година био на неколико високих позиција у руским компанијама. Убрзо након што је напустио функцију канцелара, постао је предсједник одбора акционара Сјеверног тока, пројекта гасовода у Балтичком мору којим управља Гаспром, а који је Шредер снажно заговарао док је био на власти.

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Касније је имао високе позиције у руском произвођачу нафте Росњефту.

Прошле недјеље Шредер се придружио надзорном одбору руског ланца супермаркета Хиперглобус. Компанија је подружница њемачког Глобус холдинга, који управља са више од 20 супермаркета у Русији.

Раније ове године Путин је рекао да би више волио да преговара са Шредером о новим безбједносним аранжманима у Европи. Идеју су одмах одбацили Европска унија и Мерцова влада.

(Б92)

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Тагови :

Фридрих Мерц

Герхард Шредер

Владимир Путин

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