Из Кремља најавили: Ускоро телефонски разговор Путина и Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Телефонски разговор руског и америчког предсједника, Владимира Путина и Доналда Трампа, може се ускоро очекивати, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Према његовим ријечима, још увијек није познато да ли ће специјални изасланик америчког предсједника Стивен Виткоф и зет предсједника Џаред Кушнер доћи у октобру.
Он је додао да су они увијек добродошли у Москви, ако одлуче да пренесу резултате својих разговора са украјинском делегацијом у Америци, и да је Путин увијек спреман да се састане са њима.
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"Наводно, постоје неки свеобухватни планови, неке свеобухватне идеје за рјешење. Ако се о њима заиста разговара у Мајамију и ако амерички преговарачи сматрају да је потребно да их подијеле у Москви, онда ће, наравно, бити добродошли", рекао је Песков.
Претходно је амерички лидер најавио да ће ускоро разговарати са Путином.
(sputniknews.com)
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