Ћосић: Дјеца су гарант будућности и опстанка Источног Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио да су дјеца гарант будућности и опстанка овог града и да подршка њиховом здравом расту и развоју од најранијег узраста остаје најважније опредјељење.
Ћосић је, након што је са колегама посјетио све вртиће у Источном Сарајеву, истакао да су све предшколске установе у јако добром стању.
"Зато посебно захваљујем свим људима који брину о дјеци - од васпитача до оних који су задужени за исхрану у вртићима", изјавио је Ћосић Срни.
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Наводећи да у јавним и приватним вртићима у Источном Сарајеву борави више од 1.300 дјеце, Ћосић је нагласио важност да за њих буду обезбијеђени најбољи услови.
"Град и општине ће, кроз проширење капацитета за боравак дјеце у вртићима и креирање нових мјера за подршку пронаталитетној политици, напредовати и расти", закључио је Ћосић.
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