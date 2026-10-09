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Ћосић: Дјеца су гарант будућности и опстанка Источног Сарајева

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09.10.2026 15:04

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Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.
Фото: ATV

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио да су дјеца гарант будућности и опстанка овог града и да подршка њиховом здравом расту и развоју од најранијег узраста остаје најважније опредјељење.

Ћосић је, након што је са колегама посјетио све вртиће у Источном Сарајеву, истакао да су све предшколске установе у јако добром стању.

"Зато посебно захваљујем свим људима који брину о дјеци - од васпитача до оних који су задужени за исхрану у вртићима", изјавио је Ћосић Срни.

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Наводећи да у јавним и приватним вртићима у Источном Сарајеву борави више од 1.300 дјеце, Ћосић је нагласио важност да за њих буду обезбијеђени најбољи услови.

"Град и општине ће, кроз проширење капацитета за боравак дјеце у вртићима и креирање нових мјера за подршку пронаталитетној политици, напредовати и расти", закључио је Ћосић.

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

Дјеца

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