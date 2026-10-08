Није шала, не играјте се: Приказе се појавиле у бх. граду

Аутор:АТВ редакција
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Након што су се претходних ноћи друштвеним мрежама прошириле приче о необичним особама обученим у црно које се наводно појављују у мјесту Весела код Бугојна, сличне објаве сада стижу и из другог дијела града.
Грађани наводе да су ‘приказе’ виђене и на Јаклићу, у близини стадиона, а информације о томе поново се шире друштвеним мрежама.
Како јавља локални портал "Бугојно данас", уз објаве се дијеле и фотографије док поједини грађани упозоравају да би овакве појаве могле додатно узнемирити становништво, посебно дјецу.
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"Ево и на Јаклићу код стадиона приказа. Људи, не играјте се, ово није шала, некоме ће позлити од страха", наводи се у једној од објава која кружи друштвеним мрежама.
Подсјетимо, и раније су грађани Веселе тврдили да током ноћи примјећују мистериозне особе обучене у црно.
Због тога су се појавиле различите претпоставке – од неслане шале појединаца до прича о сектама и другим необичним појавама.
За сада нема потврде ко се налази иза ових појава нити шта се заправо дешава на локацијама о којима грађани говоре.
Грађанима се апелује да избјегавају мрачна и завучена мјеста док се полиција и званично не огласи и не потврди о чему се тачно ради.
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