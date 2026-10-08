Путин: Спремни смо да помогнемо Техерану у рјешавању кризе

Аутор:АТВ редакција
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Русија је спремна да учини све што је у њеној моћи како би помогла Ирану у рјешавању кризе на Блиском истоку, изјавио је руски предсједник Владимир Путин на састанку са иранским колегом Масудом Пезешкијаном у Туркменистану.
Руски предсједник је оцијенио да је ситуација на Блиском истоку тренутно најозбиљнији проблем у региону, али да Москва зна да Иран предузима конкретне кораке у настојању да оконча сукоб.
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Он је истакао да сусрет са Пезешкијаном пружа прилику за разговор о свим актуелним питањима.
Истакао је да се односи двије земље настављају да се развијају у позитивном правцу, на основу споразума који су потписале почетком прошле године.
Као позитиван примјер сарадње навео је и хуманитарну област, у којој се организује велики број заједничких активности.
Путин је нагласио да се економска сарадња развија у оквиру свеобухватног споразума који представља основу за даље јачање руско-иранских односа.
Предсједник Русије је замолио иранског колегу да пренесе његове најбоље жеље врховном вођи Ирана Моџтаби Хамнеју, преноси Спутњик.
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Сусрет двојице предсједника одржан је током Путинове дводневне посјете Туркменистану, гдје учествује на сједници Савјета шефова држава Заједнице независних држава и Каспијском еколошком самиту.
(Срна)
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