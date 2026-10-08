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Путин: Спремни смо да помогнемо Техерану у рјешавању кризе

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08.10.2026 21:19

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Русија је спремна да учини све што је у њеној моћи како би помогла Ирану у рјешавању кризе на Блиском истоку, изјавио је руски предсједник Владимир Путин на састанку са иранским колегом Масудом Пезешкијаном у Туркменистану.

Руски предсједник је оцијенио да је ситуација на Блиском истоку тренутно најозбиљнији проблем у региону, али да Москва зна да Иран предузима конкретне кораке у настојању да оконча сукоб.

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Он је истакао да сусрет са Пезешкијаном пружа прилику за разговор о свим актуелним питањима.

Истакао је да се односи двије земље настављају да се развијају у позитивном правцу, на основу споразума који су потписале почетком прошле године.

Као позитиван примјер сарадње навео је и хуманитарну област, у којој се организује велики број заједничких активности.

Путин је нагласио да се економска сарадња развија у оквиру свеобухватног споразума који представља основу за даље јачање руско-иранских односа.

Предсједник Русије је замолио иранског колегу да пренесе његове најбоље жеље врховном вођи Ирана Моџтаби Хамнеју, преноси Спутњик.

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Сусрет двојице предсједника одржан је током Путинове дводневне посјете Туркменистану, гдје учествује на сједници Савјета шефова држава Заједнице независних држава и Каспијском еколошком самиту.

(Срна)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Масуд Пезешкијан

Иран

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