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Ухапшена двојица мушкараца на граничном прелазу: Жени преваром узели 50.000 евра

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08.10.2026 20:24

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Двојица мушкараца ухапшена су на граничном прелазу Бајаково, између Хрватске и Србије, због сумње да су узели 50.000 евра од 69-годишње жене из Загреба коју су преварили да јој је кћерка погинула у саобраћајној несрећи.

Ухапшени су четрдесетдвогодишњак и седамдесетогодишњи мушкарац док су покушавали да пређу из Хрватске ка Србији.

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Жену је, за сада, непознати мушкарац назвао телефоном више пута, представљајући се као љекар њене кћерке, за коју је тврдио да је погинула у саобраћајној несрећи.

Недуго након позива на врата њеног стана у загребачком Суседграду дошао је 42-годишњак, а жена му је, вјерујући у причу о несрећи, предала новац. Тек је накнадно схватила да је преварена и све је пријавила полицији.

Дан након преваре полиција их је ухапсила на Бајакову, а при претресу возила "мерцедеса вита" загребачких регистарских ознака, у фрижидеру је пронађена торбица с новцем.

Из полиције су навели да су против 42-годишњака протеклих година више пута подношене кривичне пријаве због различитих дјела.

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Након криминалистичког истраживања они су предати у притвор и против њих је поднесен извјештај тужилаштву у Загребу.

Полиција наставља истраживање, између осталг и због, за сада, непознатог учесника преваре који је телефоном контактирао жртву.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

хапшење

превара

Гранични прелаз

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