На граници са Црном Гором ухапшен држављанин БиХ: Пронађено 65 килограма марихуане

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Регионалног центра граничне полиције Центар у Црној Гори спријечили су кријумчарење веће количине марихуане на заједничком граничном прелазу Враћеновићи - Делеуша те ухапсили 31-годишњег држављанина БиХ.
Полицијски службеници су у сриједу око 23 сата контролисали теретно моторно возило с прикључним возилом којим је управљао Б. Г. (31).
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Возило је издвојено ради детаљне граничне контроле, односно друге линије провјера.
- Том приликом, а сходно наређењу суда, извршен је претрес товарног простора прикључног возила, у којем су полицијски службеници пронашли 62 паковања марихуане, укупне масе око 65 килограма - наводи се у саопштењу полиције.
О догађају је одмах обавијештена дежурна тужитељка у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
Након прикупљених доказа, Б. Г. је по налогу државног тужиоца ухапшен због сумње да је починио кривично дјело "неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога".
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Он ће уз кривичну пријаву, у законском року, бити спроведен у тужилаштво на даље поступање.
(Аваз)
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