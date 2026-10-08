Logo

На граници са Црном Гором ухапшен држављанин БиХ: Пронађено 65 килограма марихуане

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 17:40

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Регионалног центра граничне полиције Центар у Црној Гори спријечили су кријумчарење веће количине марихуане на заједничком граничном прелазу Враћеновићи - Делеуша те ухапсили 31-годишњег држављанина БиХ.

Полицијски службеници су у сриједу око 23 сата контролисали теретно моторно возило с прикључним возилом којим је управљао Б. Г. (31).

илу-нос

Свијет

Нуде плату 2.000 евра, а једини услов је добар нос

Возило је издвојено ради детаљне граничне контроле, односно друге линије провјера.

- Том приликом, а сходно наређењу суда, извршен је претрес товарног простора прикључног возила, у којем су полицијски службеници пронашли 62 паковања марихуане, укупне масе око 65 килограма - наводи се у саопштењу полиције.

О догађају је одмах обавијештена дежурна тужитељка у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

Након прикупљених доказа, Б. Г. је по налогу државног тужиоца ухапшен због сумње да је починио кривично дјело "неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога".

Трагедија у рингу

Остали спортови

Трагедија у рингу: Рвач бацио судију, он преминуо на лицу мјеста

Он ће уз кривичну пријаву, у законском року, бити спроведен у тужилаштво на даље поступање.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Гранични прелаз

Држављанин БиХ

хапшење

марихуана

Коментари (0)

Прочитајте више

Гасовод

Свијет

Историјски ниске количине гаса у европским складиштима

1 ч

0
сат часовник аларм

Друштво

Помјерање сата на овај начин нисмо имали 12 година

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Односи Русије и Србије се развијају упркос тензијама и антируској хистерији

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа

1 ч

0

Више из рубрике

Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

Регион

Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

1 ч

0
Кнежевић: За мене је генерал Младић херој, спреман сам да робијам због својих увјерења

Регион

Кнежевић: За мене је генерал Младић херој, спреман сам да робијам због својих увјерења

2 ч

1
полиција Хрватска

Регион

Опљачкана банка: Упао са пиштољем, отео паре и побјегао

6 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима