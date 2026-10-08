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Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

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08.10.2026 11:21

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Према оптужници, несрећа се догодила између 18 и 19 часова у Врбовцу. Здравко (67) је пријатеља (76) довезао у двориште породичне куће, а затим неопрезно кренуо у рикверц.

"Задњим дијелом возила ударио је пријатеља, који је пао на траву, након чега је аутомобилом прешао преко његовог тијела", пише у тексту.

Повреде су биле толико тешке да је несрећни мушкарац убрзо преминуо. Здравко тврди да ништа није осјетио и да се потом одвезао кући.

"Нисам осетио никакав ударац јер сам прешао точковима преко њега. Претпостављам да је био на средини возила и да је тако дошло до несреће. Следећег јутра позвала ме је комшиница и рекла да мој пријатељ мртав лежи у дворишту", испричао је Здравко, преноси Даница.хр.

Бирмингем

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Он је свједочио и да су тог дана заједно ишли код фризера, а потом су у једном угоститељском објекту пили пиво. Полиција претпоставља да је, по свему судећи, возио у алкохолисаном стању. Међутим, то није потврђено, јер је ухапшен тек неколико дана касније.

Здравку пријети вишегодишња затворска казна.

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Тагови :

Убиство

Аутомобил

возио у рикверц и убио пријатеља

Хрватска

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