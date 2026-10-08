Умрла жена чија је деложација покренула масовне протесте у Мадриду: "Ово је убиство!"

Аутор:АТВ редакција
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Марикармен Абаскал, 87-годишњакиња чија је деложација из стана у Мадриду прошлог мјесеца изазвала масовне протесте због стамбене кризе у Шпанији, преминула је у болници.
Абаскал је преминула у сриједу, саопштио је Синдикат станара Мадрида, док су хиљаде људи изашле на улице главног града Шпаније како би протестовале након њене смрти.
Осамдесетседмогодишња жена посљедње дане живота провела је у болници због тешке анксиозности и исцрпљености, након што је 23. септембра деложирана из стана у којем је живјела више од 70 година. Полиција и социјални радници тада су је из њеног дома изнијели на носилима.
Њен случај постао је симбол све дубље стамбене кризе у Шпанији, коју обиљежавају недостатак станова и нагли раст цијена најма. Након њеног исељења активисти су подигли шаторски камп на мадридском тргу Пуерта дел Сол, а протести су се проширили и на друге градове.
Након вијести о њеној смрти, хиљаде демонстраната кренуле су од Пуерта дел Сола према шпанском парламенту. Узвикивали су: „Ово није смрт. Ово је убиство!“
– То је била потпуно спријечива смрт која симболизује драму стамбене кризе у Шпанији – рекао је 36-годишњи демонстрант Дарио Гомез.
Протести су одржани и у Барселони, док су синдикати најавили генерални штрајк широм земље за 11. новембар, управо због питања становања.
Абаскал је исељена након што је инвестициони фонд купио њен стан. Неколико дана након деложације њен адвокат саопштио је да је постигнут осмогодишњи договор који би јој омогућио повратак у стан, уз плаћање исте кирије коју је раније плаћала.
Међутим, Абаскал је планирала да потпише споразум тек након што се опорави, али није добила прилику да напусти болницу.
Њена прича добила је и политичку димензију. Протести због стамбене кризе, заједно са одбијањем шпанског парламента да усвоји мјере усмјерене на ограничавање деложација и притиска на раст кирија, допринијели су одлуци премијера Педра Санчеза (Pedro Sánchez) да распише пријевремене изборе за 29. новембар.
Синдикати су поручили да ће Абаскал остати симбол борбе за право на становање.
– Сад, након њене смрти, остаје нам примјер борбе коју је водила и насљеђе које је оставила. И, прије свега, поштоваћемо оно што је од нас увијек тражила: „Борите се, наставите се борити за оно што је ваше“ – саопштио је Синдикат станара Мадрида.
Санчез је изразио жаљење због њене смрти, док је лидер опозиционе Народне странке Алберто Нуњез Феихо позвао да се њена смрт не политизује.
– Пред нечијом смрћу најважније је поштовање – поручио је Феихо.
Абаскал је, према ријечима једног од њених комшија, била особа коју су обликовале деценије живота током диктатуре Франсиска Франка (Francisco Franco), која је завршила 1975. године.
– Водила је борбу, имала је врло јасне ставове, снажан осјећај за правду и, прије свега, друштвену свијест и осјећај солидарности – казао је њен комшија.
За демонстранте који су се окупили у Мадриду, њена смрт постала је додатни позив на наставак борбе против растућих цијена становања и деложација.
– Најбољи начин да јој одамо почаст јесте да наставимо борбу, да наставимо мобилизацију и борбу за достојанствен живот како се оно што се догодило њој не би догодило никоме другом – рекао је 31-годишњи демонстрант Гиљермо Руиз.
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