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Самсунг остварио рекордан профит

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08.10.2026 08:10

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Поглед на Samsung кулу у Варшави, са плавим небом које се одражава на њеним прозорима.
Фото: pexels/Damian Cejlowski

Компанија "Самсунг електроникс" забиљежила је рекордан оперативни профит у трећем кварталу од 80,2 милијарде долара, показује нови регулаторни извјештај.

Ово је четврто узастопно тромјесечје у којем јужнокорејски гигант биљежи рекордну зараду.

У односу на период од јула до септембра претходне године, "Самсунг" је увећао профит за 782,5 одсто, преноси агенција Синхуа.

Прелиминарни приходи порасли су за 126,6 одсто у односу на исти период прошле године.

Оперативна маржа "Самсунга" достигла је рекордних 55,1 одсто усљед раста потражње за полупроводницима који се користе у чиповима за вјештачку интелигенцију, преноси Срна.

Нето приход и детаљни подаци о заради за сваку пословну јединицу биће објављени касније овог мјесеца.

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Тагови :

Самсунг

профит

Зарада

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