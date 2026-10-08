Самсунг остварио рекордан профит

Аутор:АТВ редакција
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Компанија "Самсунг електроникс" забиљежила је рекордан оперативни профит у трећем кварталу од 80,2 милијарде долара, показује нови регулаторни извјештај.
Ово је четврто узастопно тромјесечје у којем јужнокорејски гигант биљежи рекордну зараду.
У односу на период од јула до септембра претходне године, "Самсунг" је увећао профит за 782,5 одсто, преноси агенција Синхуа.
Прелиминарни приходи порасли су за 126,6 одсто у односу на исти период прошле године.
Оперативна маржа "Самсунга" достигла је рекордних 55,1 одсто усљед раста потражње за полупроводницима који се користе у чиповима за вјештачку интелигенцију, преноси Срна.
Нето приход и детаљни подаци о заради за сваку пословну јединицу биће објављени касније овог мјесеца.
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