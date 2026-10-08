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Сфинга крије тајну старију од Египта: У стијенама од којих је исклесана пронађени фосили

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08.10.2026 09:16

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Откријте древну привлачност Египта са овим задивљујућим погледом на Велику Сфингу и пирамиду у Гизи.
Фото: pexels/Amani Allan

Један од најзагонетнијих споменика древног Египта можда крије тајну стару 54 милиона година.

Наиме, научници су у кречњачким стенама, од којих је изграђена Сфинга у Гизи, открили фосиле изумрле врсте крокодила - и не искључују могућност да се остаци те животиње налазе и у самом споменику.

"Не препоручујем да се растури..."

Ново истраживање показује да се кречњачка стијенска формација из које је исклесана Сфинга може повезати са временом када су сјеверном Африком пливали древни крокодили, преноси Дејли Мејл.

Истраживачи су у стенама Мокатамске формације у северном Египту пронашли фосилне остатке врсте Херугавиалис цаиренсис, назване по древном египатском богу Хери, за којег се вјерује да је могао бити инспирација за представу Сфинге.

Зато се научници сада питају да ли би фосили ових давно изумрлих крокодила могли да се налазе и унутар саме Сфинге?

“Могло би да буде тако! Изграђена је од истих стена у којима је пронађен Херугавиалис, тако да ко зна“, рекао је за аутор истраживања, др Пол Берк из Шведског природњачког музеја.

Ипак, научник је одмах упозорио: “Не препоручујем да се Сфинга растури како би се проверило да ли их заиста има“.

Један од коаутора студије, професор Филип Манион са Универзитетског колеџа у Лондону, објашњава да је управо необична подударност са славним недостатком носа на Сфинги утицала на избор имена нове врсте.

Назван по египатском богу Хери

“С обзиром на ову подударност с чувеним недостајућим носом Сфинге, одлучили смо да крокодила назовемо по египатском богу Херуу, који је можда био инспирација за овај култни споменик“, рекао је Манион.

Херугавиалис припада групи крокодила препознатљивих по изразито дугим и танким њушкама.

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Данас постоје само двије живе врсте из ове породице, које настањују слатководна станишта на подручју индијског потконтинента и југоисточне Азије. Њихови древни сродници, међутим, некада су били много распрострањенији.

Занимљиво да је фосилизована лобања Херугавиалиса заправо пронађена још двадесетих година прошлог вијека, током ископавања у Мокатамској формацији. Тада, међутим, научници нису знали да је пред њима потпуно нова врста.

Савремени напредак у палеонтологији променио је ту процену. Уз помоћ нових аналитичких метода, укључујући компјутеризовану томографију (ЦТ), истраживачи су могли детаљно да завире у унутрашњост фосилизоване лобање и уоче кључне детаље.

Закључак је био јасан - пред њима се налазила потпуно нова, раније неописана врста изумрлог крокодила. Резултати истраживања објављени су недавно у часопису Royal Society Open Science.

Танка њушка са шиљатим зубима

И ту се појавила још једна необична подударност са Сфингом. Баш као што чувеном споменику недостаје нос, тако и фосилизованој лобањи Херугавиалиса недостаје врх њушке.

Иако је тај дио фосила благо оштећен, карактеристичан облик лобање пружио је палеонтолозима важне информације о начину живота ове древне животиње.

“Херугавиалис има дугу, танку њушку са оштрим, шиљатим зубима, сличну оној код данашњег Гавиалоидеа“, објаснио је др Берк.

Истраживачи верују да се древна врста крокодила хранила рибом, што би могло да потврди и само мјесто проналаска фосила - Мокатамска формација осим остатака Херугавиалиса чува и велики број фосила риба.

Према научницима, коначни нестанак ове врсте је повезан са исушивањем Медитерана, до којег је дошло прије приближно шест милиона година, преноси Телеграф.

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Тагови :

Сфинга

Египат

Фосил

Стијене

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