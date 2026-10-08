У зоолошком врту рођен мужјак макакија са лављом гривом: Ова врста се налази у Црвеној књизи угрожених врста

Аутор:АТВ редакција
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У Московском зоолошком врту на свет је дошао мужјак макакија са лављом гривом - ријетке врсте која се налази у Црвеној књизи угрожених врста.
Мами Зити, која има пет година, ово је прво младунче. Она га готово не испушта из наручја. Цијелу породицу посетиоци могу да виде у павиљону „Примати“
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