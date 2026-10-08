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У зоолошком врту рођен мужјак макакија са лављом гривом: Ова врста се налази у Црвеној књизи угрожених врста

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08.10.2026 10:08

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Лављи макаки , познат и као макаки са лављом гривом, јесте једна од најређих и најугроженијих врста мајмуна на свијету. Овај примат из породице мајмуна Старог света ендемичан је за планински венац Западни Гати у југозападној Индији, гдје живи искључиво у густим тропским кишним шумама
Фото: pexels/Ravish Maqsood

У Московском зоолошком врту на свет је дошао мужјак макакија са лављом гривом - ријетке врсте која се налази у Црвеној књизи угрожених врста.

Мами Зити, која има пет година, ово је прво младунче. Она га готово не испушта из наручја. Цијелу породицу посетиоци могу да виде у павиљону „Примати“

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Тагови :

мајмун

Москва

Зоолошки врт

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