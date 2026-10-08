Купио слику за 27 евра, за пар мјесеци добио више од милион евра

Аутор:АТВ редакција
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Слика купљена прије неколико мјесеци на распродаји имања за само 30 долара (27 евра) продата је на аукцији за чак 1.352.600 долара (1,21 милион евра). Ријеч је о дјелу „Шкољке одборника Меријама“ америчке надреалистичке сликарке Гертруде Аберкромби, које је било ван јавности скоро 75 година.
Колекционар је пронашао слику на распродаји имања у Мичигену овог лета. Стајала је у мрачном углу ходника, али га је привукао потпис „Аберкромби“. Платио је за њу само 30 долара, а затим је провјерио њено поријекло и аутентичност. Стручњак за Аберкромби, Сузан Вајнингер, потврдила је да је ријеч о аутентичном дјелу.
Фриманова аукцијска кућа проценила је вредност слике на 150.000 до 250.000 долара (134.000 до 223.000 евра). Аукција је отворена на 80.000 долара (71.000 евра), али је након лицитирања цијена скочила на 1.352.600 долара (1,21 милион евра). Коначан износ је био више од пет пута већи од процењеног и поставио је нови светски рекорд на аукцији за дело Гертруде Аберкромби.
Слика, настала 1951. године, приказује девет шкољки на сивкастој позадини, од којих једна виси на концу испред црног зида. Шкољке су припадале Роберту Меријаму, одборнику у чикашком насељу Хајд Парк, гдје је Аберкромби живио и радио.
This is Getrude Abercrombie’s “Alderman Merriam’s Shells.”
It was bought in an Michigan estate sale for $30 in July.
It sold for $1.3 million this week at @FreemansAuction. https://t.co/Wph6kb1W3d— Darren Rovell (@darrenrovell) October 3, 2026
Дјело је изложено на шест независних изложби током 1952. и 1953. године, након чега је изгубљено. Према аукцијској кући, Аберкромби га је поклонио љекару Џону Рејнолдсу из Каламазуа, Мичиген, у замену за медицинске услуге. Слика је потом остала у породици око 75 година, све док није пронађена на распродаји имања.
Гертруда Аберкромби је била надреалистичка сликарка из Чикага чији рад привлачи све већу пажњу колекционара посљедњих година. Нова рекордна продаја њене слике додатно потврђује растуће интересовање за њен опус. Претходни рекорд на аукцији за њено дјело био је 1,02 милиона долара, постављен 2025. године за „Поруку за милост“, преноси Индекс.
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