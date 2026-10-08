МУП: У току рад на унапређењу система заштите критичне инфраструктуре и јавних простора

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске, као носилац активности на унапређењу система безбједности и заштите критичне инфраструктуре и јавних простора, организовало је у сарадњи са пројектом „Јачање отпорности критичне инфраструктуре и заштите јавних и сајбер простора од безбједносних пријетњи на Западном Балкану – CEPS & cyber“ посјету Пројектног тима и два одвојена састанка са представницима надлежних институција Републике Српске.
На састанку са члановима Интерресорне радне групе за имплементацију Закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској разматрани су постојећи правни, институционални и оперативни оквир, расположиви капацитети, као и потребе и изазови у области заштите критичних субјеката и критичне инфраструктуре.
Посебна пажња посвећена је процјени ризика и пријетњи, размјени информација и практичних искустава, те могућностима за даље унапређење система заштите критичне инфраструктуре у Републици Српској. Други састанак био је посвећен заштити јавних простора, а одржан је са представницима МУП-а Републике Српске и других институција надлежних за ову област. Разговарано је о методологији процјене ризика и рањивости, идентификацији простора од посебног безбједносног значаја, потенцијалним пријетњама, постојећим мјерама заштите и могућностима за њихово унапређење.
У оквиру састанака посебно су разматрана питања безбједности беспилотних летјелица, укључујући постојеће UAS/C-UAS системе, процедуре и оперативне капацитете за откривање и поступање у случају злоупотребе беспилотних летјелица, као и процјену ризика и пријетњи, координацију надлежних институција и размјену практичних искустава.
Циљ активности које проводи МУП Републике Српске јесте јачање отпорности критичних субјеката, критичне инфраструктуре и јавних простора, унапређење постојећих безбједносних механизама и јачање капацитета надлежних институција за превенцију и одговор на савремене безбједносне пријетње, саопштио је МУП Српске.
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