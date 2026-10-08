Додик са дјецом у Бањалуци: Ручице наше мале, да само знате колико сте ми леђа ојачале

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да су дјеца разлог због којег је Република Српска побиједила и због којих су издржани притисци, суђења и пријетње.
Додик је на "Иксу" објавио видео у шетњи Бањалуком међу дјецом са маскама у бојама јесени.
"Ручице наше мале, да само знате колико сте ми леђа ојачале. Погнуо се, пружио руку и поздравио их - јер та ручица и тај осмијех су разлог због којег је Република Српска побиједила", истакао је Додик.
Ручице наше мале, да само знате колико сте ми леђа ојачале.
У шетњи Бањалуком, међу дјецом обученом у боје јесени.
Погнуо се, пружио руку и поздравио их - јер та ручица и тај осмијех су разлог због којег је Република Српска побиједила.
За њих је све ово рађено. За њих смо издржали притиске, суђења и пријетње. И за њих ћемо издржати сваки нови. За њих побјеђујемо!— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 8, 2026
Он је напоменуо да је за дјецу све у Републици Српској и рађено.
"За њих смо издржали притиске, суђења и пријетње. И за њих ћемо издржати сваки нови. За њих побјеђујемо! Њихова честитка, искрена, дјечија, значи ми више од свега", поручио је Додик.
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