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Додик са дјецом у Бањалуци: Ручице наше мале, да само знате колико сте ми леђа ојачале

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08.10.2026 11:45

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да су дјеца разлог због којег је Република Српска побиједила и због којих су издржани притисци, суђења и пријетње.
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да су дјеца разлог због којег је Република Српска побиједила и због којих су издржани притисци, суђења и пријетње.

Додик је на "Иксу" објавио видео у шетњи Бањалуком међу дјецом са маскама у бојама јесени.

"Ручице наше мале, да само знате колико сте ми леђа ојачале. Погнуо се, пружио руку и поздравио их - јер та ручица и тај осмијех су разлог због којег је Република Српска побиједила", истакао је Додик.

Он је напоменуо да је за дјецу све у Републици Српској и рађено.

"За њих смо издржали притиске, суђења и пријетње. И за њих ћемо издржати сваки нови. За њих побјеђујемо! Њихова честитка, искрена, дјечија, значи ми више од свега", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бања Лука

Дјеца

шетња

СНСД

Република Српска

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