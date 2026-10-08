Бањалучки таксисти о гужвама: Тотални је хаос, људи излазе из возила и иду пјешке

Аутор:Марија Милановић
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Бањалучки таксисти упозоравају да су саобраћајне гужве у граду све учесталије, посебно у шпицевима, због чега им вожње трају дуже, а трошкови пословања расту. Кажу да додатни проблем представља и све интензивнија градња стамбених објеката.
„Таксиста данас, мора да ради најмање десет сати да би имао некакав пролаз па то је често и до 12 сати. Када је ријеч о гужвама у саобраћају, и када је ријеч о октобру мјесецу када се враћају студенти, а ђаци су већ у клупама, и годишњи одмори завршени, тада је град посебно пун“, рекао је Драган Пуришић, Удружење таксиста „Бањалучки таксисти“.
Када је ријеч о актуелним гужвама у Бањалуци, Пуришић каже да су оне интензивне и посебно честе у протекле двије године.
„Добро, сада се на то све ради и кружни ток код Ауди сервиса и док се радио онај код Шкорпиона, али проблем ствара све већа изградња станова, гдје су станови на скоро сваком кораку и под хитно би требало наћи неко рјешење“, говори Пуришић
Према његовим ријечима, било је чак од 40 – 50 одсто путника који су напуштали возило и бирали опцију да иду пјешке јер су се у колони знали задржавати минимално десет минута или више.
„Опет, морам рећи и да путници који зову на те кратке релације, 500, 700 метара или километар увијек могу прије пјешке доћи него таксијем. Већина их је свјесна да мени у чекању ауто ради, трошим гориво. Ми смо некада отприлике мјесечно трошили око 700 КМ на гориво, а то је сада од 1.150 – 1. 200 КМ“, говори Пуришић.
Гужве су постале учестале, а највеће су у периоду од 7.00 до 8.15 часова, како каже Пуришић, око пола 9 се стишава и од 11 до 15 часова су интензивне те до 17 часова гдје око 19 долази до затишја и у вечерњим сатима се опет стварају колоне.
„Чак око осам сати постају ненормалне гужве па до девет и петнаест и то у вечерњим сатима, и знају бити горе него ујутро“, говори Пуришић.
Како он каже, „тотални је хаос“, струка би се требало тим позабавити, а годишњи трошкови по возило су порасли.
„Годишњи трошкови ове године ће бити преко 33.000 КМ, а пошле је то било око 29.200. И поред тога сад када накуца таксиметар, ми углавном смањујемо, иако је цифра другачија“, поручио је Пуришић.
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