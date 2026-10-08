Колико кошта возачки испит у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Раст трошкова пословања и најављене измјене прописа довеле су бањалучке ауто-школе у незавидан положај.
Док поједине школе биљеже пад броја кандидата и до 25 одсто, друге одржавају стабилан прилив полазника, али сви саговорници сагласни су у ставу да су тренутне цијене обуке неодрживе на дуже стазе.
"По анализи коју смо радили, реална цијена обуке, када би се све мјерило 'у марку', требало би да износи око 1.600 КМ. Ради поређења, у Сарајеву се комплетна обука креће између 1.900 и 2.200 КМ, што је знатно реалније, иако је и то велики удар на буџет становништва", навео је за "Независне" један од бањалучких инструктора.
Раст трошкова горива и одржавања возила, уз најављене измјене правилника и повећање обавезног броја часова, приморавају власнике ауто-школа да размишљају о корекцији цијена.
Тренутне цијене комплетне обуке у Бањалуци варирају у зависности од школе. У појединим ауто-школама практични дио обуке кошта око 1.050 КМ, уз додатних 100 КМ за теоретску наставу, док се у другим цијене крећу и до 1.300 КМ. У овај износ урачунати су теоретска настава, тестови, 35-часова вожње те трошкови љекарског увјерења, прве помоћи и такси испитном центру.
У школама које већ биљеже пад одзива кандидата од 20 до 25 одсто у односу на претходни период, дизање цијена посматрају с великим опрезом.
"Ако подигнемо цијену, број кандидата ће се још драстичније смањити. Ако оставимо тренутне цијене, улазимо у економски проблем. Увијек се тражи неки компромис и надамо се стабилизацији трошкова како бисмо избјегли драстична поскупљења", истакао је за "Независне" представник једне од ауто-школа.
Поред финансијских изазова, свакодневни проблем инструкторима и кандидатима представљају и све веће саобраћајне гужве. Са процјеном од око 108.000 регистрованих возила у Бањалуци, саобраћајни шпицеви директно утичу на извођење часова.
Због законских ограничења, кандидат смије возити највише два школска часа заредом (укупно 90 минута). Када возило западне у застој, драгоцјено вријеме тече, а час постаје непродуктиван за самог полазника.
Избјегавају се најоптерећеније дионице, попут кружних токова и саобраћајница око "Ауди" сервиса, у корист другог транзита и алтернативних улица. Знатни дио обуке преусмјерава се у насеље Лазарево због полигона и улица којима испитне комисије најчешће воде кандидате. Почетни часови обављају се на мање фреквентним локацијама, док се каснији часови усмјеравају управо на саобраћајне гужве како би се кандидат оспособио за реалне услове на путу.
"Ми не јуримо пролазно вријеме од тачке А до тачке Б, већ је циљ едукације да се кандидат оспособи за вожњу, укључујући и сналажење у градској гужви, која је постала свакодневица", закључују инструктори.
У наредном периоду остаје да се види када ће најављени нови правилник и повећање броја часова ступити на снагу, што ће сасвим сигурно донијети и коначни талас поскупљења возачких испита у граду на Врбасу.
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