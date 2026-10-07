Вандали оштетили јавну чесму у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Комунална опрема у Бањалуци поново је на мети вандала, а овог пута несавјесни појединци су оштетили јавну чесму у централном градском језгру, и то и на Булевару цара Душана.
Како су навели из Одјељења за комуналне послове, на овој локацији причињена је штета на чесми која је постављена како би била на располагању свим суграђанима и посјетиоцима града, саопштили су из Градске управе.
Сцена
Милица Тодоровић се послије порођаја суочава са здравственим проблемом
Напомињу да су у протеклом периоду слични вандалски чинови забиљежени и на другим локацијама попут Парка Твртка Првог Котроманића, Парка "Ослобођења", Парка бана Милосављевића, али на бројним дјечијим игралиштима и другим јавним просторима, те такво понашање оцијенили недопустивим, нагласивши да уништавање јавне имовине није само штета за Град, него за све грађане Бањалуке.
Сцена
Ријешена мистерије црвених ружа на гробу Халида Бешлића
"Улажемо значајна средства како бисмо уређивали јавне просторе, градили паркове и постављали нове садржаје који ће бити на располагању свима. Зато је поражавајуће да се нешто што је направљено за потребе грађана намјерно уништава. Сваку овакву штету на крају поново морамо санирати средствима која су могла бити усмјерена у нове садржаје и пројекте", наводе из ресорног Одјељења.
Додају да ће надлежне службе предузети све потребне активности како би оштећене чесме биле саниране и поново стављене у функцију.
"Још једном апелујемо на све суграђане да чувају јавну имовину, али и да пријаве сваки случај вандализма којем свједоче. Паркови, игралишта, чесме, клупе и друга урбана опрема заједничка су имовина свих нас, због чега је одговорност сваког појединца да их чува, а не уништава", навели су у Одјељењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
49
19
46
19
43
19
34
19
26
Тренутно на програму