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Бањалука: Привремено затворен паркинг на овој локацији

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07.10.2026 09:14

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Паркинг за особе са инвалидитетом
Фото: ATV

Због одржавања сахране Биљане Плавшић, привремено је затворен паркинг у Улици Мише Ступара у Бањалуци.

Из Града Бањалука апелују на возаче да током трајања привремене мјере користе алтернативна паркинг мјеста.

Након завршетка сахране, паркинг у овој улици поново ће бити доступан грађанима, поручили су из Града Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Паркинг

Градска управа Бањалука

саопштење

Возачи

комеморација

сахрана

Биљана Плавшић

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