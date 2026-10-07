Бањалука: Привремено затворен паркинг на овој локацији

Аутор:АТВ редакција
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Због одржавања сахране Биљане Плавшић, привремено је затворен паркинг у Улици Мише Ступара у Бањалуци.
Из Града Бањалука апелују на возаче да током трајања привремене мјере користе алтернативна паркинг мјеста.
Након завршетка сахране, паркинг у овој улици поново ће бити доступан грађанима, поручили су из Града Бањалука.
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