Бањалука: Привремено затворен паркинг на овој локацији

Фото: ATV

Због одржавања сахране Биљане Плавшић, привремено је затворен паркинг у Улици Мише Ступара у Бањалуци.

Из Града Бањалука апелују на возаче да током трајања привремене мјере користе алтернативна паркинг мјеста. Након завршетка сахране, паркинг у овој улици поново ће бити доступан грађанима, поручили су из Града Бањалука.

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