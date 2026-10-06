КОЛАПС код Кампуса

Аутор:Марија Милановић
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Бањалука је постала синоним за саобраћајне гужве, а највећи чеп у овом тренутку настао је на кружној раскрсници код Кампуса.
Велики број возача на овом потезу заробљен је у непрегледној колони, а гужве не јењавају данима.
Како смо претходно писали, гужве се не смањују, док велики број возача вријеме и новац губи у "саобраћајној револуцији".
Бања Лука
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Колико дуго ће потрајати саобраћајна катастрофа у највећем граду Републике Српске, није познато, а до тада, драги возачи,наоружајте се стрпљењем.
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