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КОЛАПС код Кампуса

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06.10.2026 11:17

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колапс гужва саобраћај колона возила Бањалука
Фото: ATV

Бањалука је постала синоним за саобраћајне гужве, а највећи чеп у овом тренутку настао је на кружној раскрсници код Кампуса.

Велики број возача на овом потезу заробљен је у непрегледној колони, а гужве не јењавају данима.

Како смо претходно писали, гужве се не смањују, док велики број возача вријеме и новац губи у "саобраћајној револуцији".

Бањалука гужва

Бања Лука

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Колико дуго ће потрајати саобраћајна катастрофа у највећем граду Републике Српске, није познато, а до тада, драги возачи,наоружајте се стрпљењем.

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Тагови :

Бања Лука

Саобраћајни колапс

колапс

гужва у саобраћају

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