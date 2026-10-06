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Колапс у Бањалуци и овог јутра: "Упознам се са човјеком из другог смјера док се помјеримо"

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06.10.2026 08:30

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Гужва Бањалука саобраћај возила колапс
Фото: Društvene Mreže

Километарске колоне возила постале су свакодневни призор на улицама Бањалуке.

Овог јутра возачи су се нашли по ко зна који пут у колони надајући се да ће на вријеме стићи тамо гдје су кренули.

"Колико је чекање у Чесми, упознам се са човјеком из другог смјера док се помјеримо", навео је члан једне Вибер групе описујући гужву овог јутра.

Гужве не јењавају, а возачи све мање стрпљења имају. Нажалост, саобраћајна револуција се ипак возачима на крају обила о главу, јер како је један од њих навео:

"Почеће мртве главе падати због ове саобраћајне револуције".

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Тагови :

Бања Лука

гужва у саобраћају

колапс

Саобраћајни колапс

Возачи

Коментари (2)

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