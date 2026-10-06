Саобраћајна незгода у Бањалуци, аутомобил ударио бициклисту

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.
Незгода се догодила из правца Кочићевог вијенца на раскрсници према Зеленом мосту.
Хитна помоћ је одвезла повријеђеног бициклисту. Увиђај је у току.
Саобраћај у овом дијелу града се одвија успорено, преноси РТРС
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