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Саобраћајна незгода у Бањалуци, аутомобил ударио бициклисту

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06.10.2026 09:25

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У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.
Фото: RTRS

У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.

Незгода се догодила из правца Кочићевог вијенца на раскрсници према Зеленом мосту.

Хитна помоћ је одвезла повријеђеног бициклисту. Увиђај је у току.

Саобраћај у овом дијелу града се одвија успорено, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Кочићев вијенац

Саобраћајна несрећа

Хитна помоћ

аутомобил ударио бициклисту

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