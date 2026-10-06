Саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача и даље обустављен

Аутор:АТВ редакција
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Због запаљеног теретног возила, обустављен је саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача, саопштио је АМС-а Српске.
"Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија редовно. Скрећемо пажњу на могуће одроне на дионицама у усјецима, а у котлинама на мјестимично смањену видљивост због магле. На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај. Без обзира на временске и саобраћајне услове, неопходна је опрезна вожња прилагођена стању и условима на путу, као и поштовање свих саобраћајних прописа", навели су из АМС РС-а.
(РТРС)
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