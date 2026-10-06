Опасна болничка гљивица развила отпорност на све главне лијекове

Аутор:АТВ редакција
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Здравствени стручњаци забринути су због нове гљивице отпорне на све главне групе антифунгалних лијекова. Ријеч је о патогену Candidozyma auris, раније познатом као Candida auris, који се већ сматра озбиљном пријетњом у болничким системима широм свијета, пише Science Alert.
Откако је први пут идентификована 2009. године, проширила се у више од 60 земаља. Изазива болничке и инвазивне инфекције, код којих стопа смртности може достићи између 30 и 50 одсто. Због отпорности на лијекове и лаког ширења, Свјетска здравствена организација ју је још 2022. сврстала у групу гљивичних патогена највишег приоритета.
Нови рад описује сој чији су тестови потврдили отпорност на све четири главне групе антифунгалних лијекова. Изолат потиче од 28-годишње пацијенткиње која је послије операције у болници у Најробију у Кенији развила инфекцију ране. То је први такав случај у Африци.
Научници сој називају панрезистентним, што значи да је отпоран на све уобичајене антимикотике, укључујући флуконазол, каспофунгин, микафунгин, амфотерицин Б и флуцитозин. Таква отпорност је изузетно ријетка. Кенијски изолат је први панрезистентни случај C. auris у Африци и тек други у свијету. Претходни је документован 2022. у Њујорку.
Секвенцирањем генома откривене су мутације повезане с отпорношћу: на генима ERG11 и CDR1 (азоли), FKS1 (ехинокандини) и FUR1 (флуцитозин). Мутације се разликују од оних у њујоршком соју, што указује да је потпуна отпорност могла настати независно, а не преносом из САД, иако ни то није искључено.
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Није утврђено да ли је раније узимање антимикотика утицало на развој отпорности: пацијенткиња их је примала, али подаци о дозама и трајању терапије нису довољни за директну везу.
Аутори откриће сматрају забрињавајућим, посебно за регионе са ограниченим приступом новијим лијековима, и упозоравају на растућу пријетњу неизлечивих гљивичних инфекција. Позивају на строжи геномски надзор и брзу дијагностику како би се спријечило ширење високоотпорних сојева у болницама, преноси Спутник.
Иако је овај сој за сада врло редак, показао је способност ширења у болници, стицања отпорности и еволуције као одговора на лијечење. Истраживање је објављено у часопису Scientific Reports.
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