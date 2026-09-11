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Људи користили психоактивне супстанце прије 25.000 година?

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11.09.2026 08:47

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Лијекови
Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Људи су можда користили психоактивне супстанце још пре 25.000 година, показало је ново истраживање научника са аустралијског Универзитета Грифит, који су пронашли доказе о конзумирању бетелових ораха међу древним становницима индонежанског острва Сулавеси.

Истраживачи су проучавали ријетке скелетне остатке двојице раних ловаца-сакупљача, од којих је један живио прије између 25.000 и 16.000 година, а други прије између 7.600 и 6.300 година, преноси ББЦ.

На њиховим зубима уочени су необични трагови хабања, односно дубоки, заобљени жлебови, за које научници сматрају да су настали усљед сисања цијелих бетелових ораха.

Бетелов орах, односно сјеме палме Areca catechu, садржи психоактивне супстанце које могу да изазову благу еуфорију и повећану будност.

Професор Адам Брум, који је предводио истраживање, оцијенио је да би ово могао бити "најранији доказ употребе дроге било гдје у свијету".

"Иако је слабо позната у западним друштвима, то је четврта најчешће коришћена психоактивна супстанца на свијету, послије алкохола, кофеина и никотина", навео је он.

Истраживање, објављено у часопису "Science Advances", доводи у питање ранију претпоставку да је употреба психоактивних супстанци почела тек са развојем пољопривреде и производњом ферментисаних алкохолних пића прије око 13.000 година.

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"Идентификовањем древне праксе која лежи у основи жвакања бетеловог ораха каквог познајемо, студија имплицира да су нека модерна понашања узимања дрога дубоко укорењена у традицијама сакупљача", објашњава Брум.

Научници су експериментима утврдили да се и приликом само сисања цијелих бетелових ораха ослобађа довољна количина психоактивних једињења да утиче на функцију мозга.

Истраживачи наводе да су ефекти таквог начина конзумирања вјероватно били блажи него код савременог жвакања бетеловог ораха, али да је навика могла да буде довољно интензивна да изазове озбиљна обољења десни.

Бетелов орах се и данас користи у дијеловима јужне и југоисточне Азије, гдје се прерађено сјеме мијеша са гашеним кречом и другим састојцима и жваће, преноси Танјуг.

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Људи

лијекови

лијекови за смирење

Дрога

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