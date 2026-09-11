Земљина кора испод Италије се „отвара“: Наука одговорила зашто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Апенински планински ланац, кичма италијанског полуострва, представља геолошку загонетку. Земљина кора у овом подручју се истовремено растеже дуж вијенца и сабија на његовим ивицама. Док се неки дијелови издижу, други тону.
Научници сада верују да су пронашли објашњење за ове контрадикторне процесе. Према новој студији, Земљина кора испод Италије се буквално „раскопчава“, а овај процес изазива неуобичајену геолошку активност на површини, извештава Science Alert .
Апенини, као и многи планински венци, настали су сударом тектонских плоча. Овај процес је милионима година савијао и згушњавао Земљину кору, стварајући високе врхове. Међутим, тектонски систем испод Италије се временом мијењао.
Плоча стијене која је тонула у омотач постепено се повлачила, а иза планинског вијенца који се уздизао кора је почела да се шири, отварајући Тиренско море. Ово је оставило Апенине у чудној ситуацији: док се спољна ивица планинског вијенца настављала сабијати, кора иза ње се растезала.
Друштво
Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу
Ова контрадикција је дуго збуњивала геологе. „Парадокс о томе како се хоризонтална компресија и истезање могу десити истовремено у конвергентним планинским појасевима остаје фундаментални и углавном нерјешен проблем у континенталној динамици“, према извјештају из 2006. године.
Прије око 2 до 10 милиона година, ова супротстављена кретања била су дио истог система. Међутим, прије око 2 милиона година, нешто се промијенило. Главна фаза ширења која је отворила Тиренско море је завршена, а компресија дуж Апенинског фронта је драстично успорена. Међутим, неуобичајена деформација ланца се наставила, што сугерише постојање неког другог механизма.
Тим геолога са Универзитета у Фиренци, предвођен Стефаном Таванијем, вјерује да је пронашао одговор у процесу деламинације. То је одвајање густог доњег дијела коре и литосфере од горње коре, након чега одвојени дио тоне дубље у Земљин омотач.
Према њиховој анализи, овај процес под Апенинима се не дешава свуда истовремено. Умјесто тога, одвија се дуж фронта, такозваног шарнира, који се полако помера испод Италије према јадранском подножју.
Да би истражили овај феномен, Тавани и његове колеге су комбиновали деценије сеизмичких мјерења, ГПС податке, сателитска радарска посматрања и мапе Мохоровичевог дисконтинуитета, границе између коре и плашта.
У подацима се појавио јасан образац. Истраживачи су пронашли зону дуж више од 500 километара планинског вијенца гдје се Мохов дисконтинуитет испод тиренске стране преклапа са оним испод јадранске стране. Они тумаче ову удвостручену кору као покретни „расклапајући“ фронт, или тачку гдје се доња кора одваја.
Земљотреси су такође груписани око ове тачке раздвајања. Иза и изнад фронта, механизми земљотреса углавном указују на истезање коре. Међутим, испред њега указују на компресију. Ову причу потврђују и GPS мјерења.
Истраживачи су измјерили да се планински појас шири у унутрашњости брзином од око 4 милиметра годишње, док се према спољној ивици ово кретање дјелимично компензује компресијом од око 2 милиметра годишње. Они описују овај процес као деформацију сличну хармоници, гдје се планински појас растеже у унутрашњости и истовремено скраћује на предњем дијелу.
Иако би тектоника плоча могла да објасни рану еволуцију Апенина, овај механизам није довољан да објасни данашње процесе. Тавани и колеге тврде да је дјеламинација која се јавља испод планина унутрашњи покретач који је недостајао у претходним моделима.
Наука и технологија
Број новорођених звијезда се мистериозно смањује?
Испред покретног споја, доњи слој коре и литосферски омотач остају причвршћени за плочу која тоне, повлачећи кору надоле. Међутим, како спој пролази и доњи слојеви се раздвајају, ово оптерећење нестаје.
Преостала кора се затим може исправити и одбити навише, јер се гушћи материјал испод ње замјењује лакшим, пловнијим омотачем. Овај процес узрокује истезање иза споја, док кора испред ње, која је још увијек причвршћена, доживљава компресију и тоњење.
Слика још није комплетна. Модел је намјерно поједностављен, а питања о тачној структури плоче испод Апенина остају. Биће потребни софистициранији модели да би се разумијела пуна сложеност деформације коре и плашта током времена. Међутим, резултати објављени у часопису Communications Earth & Environment сугеришу да би Апенини могли да понуде геолозима ријетку прилику.
Они пружају „емпиријску, геодетску документацију о латерално мигрирајућем деламинационом споју који прати раздвајање плашта и литосфере у реалном времену“, закључују истраживачи.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 д5
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Република Српска
1 седм27
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
10
04
09
52
09
48
09
44
09
35
Тренутно на програму