Ученик избо другог ученика и радницу школе: Ужас у Загребу

Аутор:АТВ редакција
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У једној средњој школи у Загребу је у петак у јутарњим сатима дошло до инцидента у којој је ученик избо другог ученика и радницу школе.
"Данас 11. септембра око 8 сати, у Загребу, Конавонска улица, у одгојно-образовној установи један ученик оштрим предметом повредио је другог ученика и радницу", саопштила је полиција.
Ученик који је нанео повреде налази се под надзором полиције.
Криминалистичко истраживање и увиђај су у току, а повријеђенима је пружена љекарска помоћ
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