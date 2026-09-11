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Ученик избо другог ученика и радницу школе: Ужас у Загребу

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11.09.2026 09:01

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

У једној средњој школи у Загребу је у петак у јутарњим сатима дошло до инцидента у којој је ученик избо другог ученика и радницу школе.

"Данас 11. септембра око 8 сати, у Загребу, Конавонска улица, у одгојно-образовној установи један ученик оштрим предметом повредио је другог ученика и радницу", саопштила је полиција.

Ученик који је нанео повреде налази се под надзором полиције.

Криминалистичко истраживање и увиђај су у току, а повријеђенима је пружена љекарска помоћ

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Тагови :

Загреб

Средња школа

Хрватска

особа избодена ножем

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