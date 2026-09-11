Двоје мртвих у тешкој несрећи: Аутомобил ударио у бандеру и преполовио се!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двије особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос између између Велике Горице и Загреба.
Како пише Индекс, до удеса је дошло око 4.30 на надвожњаку Велика Млака, а аутомобил се забио у стуб јавне расвјете.
Како јавља ХАК, због саобраћајне несреће затворена је Загребачка улица (у смјеру Загреба) између Велике Млаке и Велике Горице.
Хрватски медији јављају да су сцене са мјеста несреће стравичне, те да се аутомобил од силине удара преполовио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Остали спортови
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
06
10
05
10
04
09
52
09
48
Тренутно на програму