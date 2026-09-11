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Двоје мртвих у тешкој несрећи: Аутомобил ударио у бандеру и преполовио се!

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11.09.2026 07:51

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Двоје мртвих у тешкој несрећи: Аутомобил ударио у бандеру и преполовио се!
Фото: Envato/travelarium

Двије особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос између између Велике Горице и Загреба.

Како пише Индекс, до удеса је дошло око 4.30 на надвожњаку Велика Млака, а аутомобил се забио у стуб јавне расвјете.

Како јавља ХАК, због саобраћајне несреће затворена је Загребачка улица (у смјеру Загреба) између Велике Млаке и Велике Горице.

Хрватски медији јављају да су сцене са мјеста несреће стравичне, те да се аутомобил од силине удара преполовио.

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Тагови :

удес

Загреб

Хрватска

Саобраћајна несрећа

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