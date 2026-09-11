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Тешка саобраћајна несрећа у Бањалуци: Аутомобил се преврнуо на кров у кружном току

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11.09.2026 08:08

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Тешка саобраћајна несрећа у Бањалуци: Аутомобил се преврнуо на кров у кружном току
Фото: Glas Srpske

На раскрсници Булевара војводе Степе Степановића и Улице Мајке Југовића у Бањалуци, код кафића "Шкорипион", гдје су у току изградња кружне раскрснице, ноћас око један час догодила се тежа саобраћајна несрећа.

У незгоди је учествовао један аутомобил, који се преврнуо на кров у самом кружном току, а на лице мјеста стигли су припадници полиције и два возила Хитне помоћи, што упућује на могућност да има повријеђених.

За сада нема званичних информација о броју повријеђених, као ни о тежини њихових повреда.

Није познато ни како је дошло до саобраћајне незгоде.

Више информација очекује се након завршетка полицијског увиђаја.

(Глас Српске)

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Тагови :

удес

Бањалука

Старчевица

саобраћај

Саобраћајна несрећа

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