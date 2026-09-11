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Ватра захватила цијело село код Гацка: Изгорјеле двије куће и више објеката!

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11.09.2026 09:10

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Гацко пожар изгорјело село, двије куће и више објеката
Фото: ATV

Пожар који је јуче током послијеподнева избио у селу Југовићи код Гацка захватио је цијело село, а у ватреној стихији изгорјеле су двије куће и неколико помоћних објеката, за АТВ је то потврдио Жарко Рудовић, командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Гацко.

Рудовић каже да су ватрогасци по доласку на лице мјеста затекли село у пламену, а пожар је већ био захватио више објеката.

„Изгорјеле су двије куће и неколико помоћних објеката. Углавном је ријеч о објектима који су били у рушевном стању и запуштени“, рекао је Рудовић.

Додаје да су ватрогасци успјели да од ватре сачувају пет до шест кућа, као и неколико помоћних објеката.

Тренутно је ситуација стабилна, а екипе су и даље на терену.

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Тагови :

Гацко пожар

Ватрогасци

ватра

изгорјела кућа

гашење пожара

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