Ватра захватила цијело село код Гацка: Изгорјеле двије куће и више објеката!

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Пожар који је јуче током послијеподнева избио у селу Југовићи код Гацка захватио је цијело село, а у ватреној стихији изгорјеле су двије куће и неколико помоћних објеката, за АТВ је то потврдио Жарко Рудовић, командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Гацко.
Рудовић каже да су ватрогасци по доласку на лице мјеста затекли село у пламену, а пожар је већ био захватио више објеката.
„Изгорјеле су двије куће и неколико помоћних објеката. Углавном је ријеч о објектима који су били у рушевном стању и запуштени“, рекао је Рудовић.
Додаје да су ватрогасци успјели да од ватре сачувају пет до шест кућа, као и неколико помоћних објеката.
Тренутно је ситуација стабилна, а екипе су и даље на терену.
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