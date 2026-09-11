Електро-Бијељина: У недјељу без струје 6.000 потрошача

Аутор:АТВ редакција
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У недјељу, 13. септембра, без електричне енергије биће 6.000 потрошача приградског и сеоског подручја Зворника током годишњег ремонта трафостанице "Каракај", најављено је из "Електро-Бијељине".
Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи који се снабдијевају са далековода "Козлук", "Сапна", "Грбавци", "Расклопиште", "Пекара", "Циглана", "Дистрибутивни центар" и "Универзал".
Потрошачи који се снабдијевају са трафстаница "Брањево" и "Козлук" имаће два краћа застоја у снабдијевању, и то у 6.00 и 18.00 часова.
Из "Електро-Бијељине" истичу да је годишњи ремонт неопходан за поузданост система дистрибуције електричне енергије.
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