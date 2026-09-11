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Електро-Бијељина: У недјељу без струје 6.000 потрошача

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11.09.2026 08:59

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Каракај Електро-Бијељина
Фото: Ustupljena fotografija

У недјељу, 13. септембра, без електричне енергије биће 6.000 потрошача приградског и сеоског подручја Зворника током годишњег ремонта трафостанице "Каракај", најављено је из "Електро-Бијељине".

Од 9.00 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи који се снабдијевају са далековода "Козлук", "Сапна", "Грбавци", "Расклопиште", "Пекара", "Циглана", "Дистрибутивни центар" и "Универзал".

Потрошачи који се снабдијевају са трафстаница "Брањево" и "Козлук" имаће два краћа застоја у снабдијевању, и то у 6.00 и 18.00 часова.

Из "Електро-Бијељине" истичу да је годишњи ремонт неопходан за поузданост система дистрибуције електричне енергије.

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Тагови :

Електро-Бијељина

насеља без струје

Струја

Рад на терену

Зворник

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