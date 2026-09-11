Забрањен увоз 5 тона хране у БиХ: О чему се ради?

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На Граничном пријелазу Изачић забрањен је увоз 5 тона различитих прехрамбених производа у Босну и Херцеговину, укључујући производе од поврћа, житарице, зачине и биљно уље поријеклом из Италије.
У поступку инспекцијског надзора над увозом животних намирница и хране, утврђено је артикли у количини од 5.000 kg нису прописно декларисани, због чега се не могу увести нити ставити у промет. Увоз пошиљке је забрањен и наређено је њено враћање пошиљаоцу.
Федерална управа за инспекцијске послове подсјетила је увознике хране да производи који се стављају на тржиште Босне и Херцеговине морају испуњавати све захтјеве утврђене важећим прописима, укључујући и захтјеве о информисању потрошача о храни.
Увозници су дужни осигурати да декларације садрже све прописане податке, да буду тачне, јасне, лако уочљиве и разумљиве потрошачу те усклађене с пратећом документацијом производа, јер правилно декларисање хране није само формална обавеза – оно потрошачу осигурава информације потребне за сигуран и информисан избор производа, а надлежним органима омогућава сљедивост и ефикасан надзор хране на тржишту.
Федералне граничне инспекције ће приликом контроле увоза наставити провјеравати испуњеност прописаних услова, а за пошиљке које не испуњавају захтјеве бит ће подузете мјере у складу са законом.
(Агроклуб)
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