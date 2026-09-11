Пажња за воланом! На више путева клизишта, стижу и нове обуставе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос влажни у западним и сјеверозападним крајевима, а због магле или ниске облачности видљивост је смањена у котлинама и уз ријечне токове, као и у вишим предјелима.
На дионицама у усјецима повећана је опасност од одрона, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Због извођења минерских радова ради изградње додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута.
Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због наставка изградње под-дионице ауто-пута Немила-Врадук затворена је под-дионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут М-17.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила, саопштио је Ауто-мото савез Српске.
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