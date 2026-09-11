Дневни хороскоп: Бикови су узнемирени, ваге прати емотивна дилема

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дневни хороскоп за петак, 11. септембар 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
Дневни хороскоп за петак, 11. септембар. Хороскоп доноси портал Астролоок.ком. У наставку сазнајте шта чека ваш хороскопски знак.
Ован – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Изазовна емотивна авантура може да Вас доведе у непријатну ситуацију. Боље је да се опредијелите за познато друштво.
Посао: Лично достојанство или велики понос Вам не дозвољавају да се упуштате у расправу са сарадницима.
Здравље: Пријаће Вам психолошко опуштање уз рекреацију или хоби.
Бик – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Дјелујете узнемирено, али не можете некоме да намећете своју вољу. Партнер има право на слободан избор.
Посао: Превише очекујете од околине, будите реални и умањите своје почетне критеријуме. Понекад и мали успјех представља значајан помак.
Здравље: Посветите пажњу садржајима који дјелују подстицајно на Ваше расположење.
Близанци – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Латентна несигурност коју осјећате произилази из емотивне слабости да се одлучно супротставите једној блиској особи.
Посао: Потребно је да реално процијените ситуацију на пословној сцени. Оно што лијепо звучи, понекад је далеко од реалности.
Здравље: Избјегавајте ситуације у којима осјећате психолошки притисак.
Рак – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Недостаје Вам емотивна инспирација, али не желите да се повјерите особи која Вам поставља сувише директна питања.
Посао: Нема потребе да тактизирате у стварима које су Вам познате. Убрзајте ситуације које утичу на ниво заједничких резултата.
Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на своје снове.
Лав – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Имате добар предосјећај, дјелујете неодољиво на партнера и умјете да заблистате пред особом која Вам се допада.
Посао: Неко Вам подстиче креативну енергију и мотивацију за посао којим се бавите. Потребно је да ускладите заједничка интересовања.
Здравље: Налазите се у сјајној психофизичкој форми.
Дјевица – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Ако желите да све функционише на беспрекоран начин у љубавном односу, морате имати добру вољу и одређене манире.
Посао: Обратите пажњу на нове информације, будите у тренду или испред других када се рјешавају пословне дилеме.
Здравље: Важно је да осјећате емотивну инспирацију, као подстицај за добро расположење.
Вага – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Прати Вас емотивна дилема. Партнер изненада дјелује задовољно и инспиративно, а на Вама је да одгонетнете прави разлог.
Посао: Сувише лично доживљавате различите ситуације и због тога правите погрешне пословне процјене.
Здравље: Обратите пажњу на здравији начин исхране.
Шкорпија – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Понекад постављате строге услове или погрешна питања. Партнер не жели да Вас повриједи, само тражи добар начин да се заштити.
Посао: План који упорно покушавате да остварите у кругу сарадника не представља и најбоље рјешење за заједничке интересе.
Здравље: Важно је да акумулирате позитивну енергију.
Стријелац – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: У сусрету са вољеном особом све изгледа скоро идеално, не треба да кварите утисак о заједничкој срећи.
Посао: Понекад је нужно употребити „тајну формулу“, која доноси велики успјех и лично задовољство. Докажите да посједујете професионалне манире.
Здравље: Важно је да побољшате своју психофизичку форму.
Јарац – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Не допада Вам се тактика коју користи вољена особа, покушавате да превазиђете нову расправу.
Посао: Постоје ситуације које изискују велики напор, а на крају не доносе корист за рјешавање пословних интереса.
Здравље: Потребно је да побољшате своју концентрацију и да акумулирате позитивну енергију.
Водолија – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Задовољство у сусрету са драгом особом дјелује подстицајно на Ваше расположење. Уживајте у стварима које Вас емотивно зближавају.
Посао: Све пропратне компликације на путу до циља постају неважне када Вас очекује добра награда или успјешна признања.
Здравље: Пријаће Вам излазак и шетња, опустите се.
Рибе – дневни хороскоп за 11. септембар
Љубав: Не треба да се оптерећујете емотивним дилемама, понекад не можете добити одговоре на сва питања.
Посао: Да би неке ствари или догађаји добили прави смисао, морате их растумачити у договору са ближом околином.
Здравље: Подстичите код себе добро расположење, ведар дух дјелује благотворно.
Ако желиш, могу ти одмах урадити и SEO наслов и SEO опис за овај хороскоп.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
06
10
05
10
04
09
52
09
48
Тренутно на програму
6:00
АТВ вијести (Р)
информативни програм вијести
6:45
Вјежбајте са Лидијом (Р)
лајфстајл
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Битно (Р)
информативно политички
10:25
Крваво цвијеће С03 ЕП113 (12+,Р)
серијски програм
11:10
Планински доктор С09 ЕП11 (12+, Р)
серијски програм
11:50
Телетрговина
телетрговина