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Почеле пријаве за једнократну помоћ студентима од 150 КМ

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10.09.2026 20:30

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Студенти
Фото: ATV

Влада је обезбиједила 4 и по милиона марака за око 30.000 студената. Међу њима су и Ђорђе Аџић и Лука Крстић, редовни студенти Универзитета у Бањалуци.

Износ од 150км им је како кажу и више него довољан да покрију за њих битне трошкове. Платиће овјеру оба семестра и купити књиге. Одлуком Владе су како кажу задовољни.

"Мислим да је ово лијеп гест владе према студентима, ових 150 КМ у многоме ће добро доћи", казао је студент Ђорђе Аџић и додаи: "Потроши се то лако и једноставно."

"Овакве мјере требају и у наредном периоду да се наставе и ово је једна мјера која показује да Влада брине о својим студентима", рекао је Лука Крстић.

Представници студената поздрављају лијепу вијест, како кажу за студенте на почетку семестра сваки вид помоћи много значи.

"Значи много као студентима тако и њиховим родитељима мирније студирање и мирније животе", изјавио је предсједник Студентског парламента Универзитета Бањалуци.

Новац је спреман каже први човјек Владе. Помоћ ће студентима који су се пријавили бити исплаћена директно на текуће рачуне.

"Ми имамо обезбјеђен новац како буде долазило тако ће се вршити исплата, министарства су задужена", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Аплицирање је једноставно и траје свега неколико минута.

Студенти се могу пријавити на линку на интернет страници Владе Републике Српске до 15 септембра, а из ресорног министарства позивају студенте да пријаву поднесу на вријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

студенти

Бањалука

Влада Републике Српске

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