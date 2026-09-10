23 милиона КМ за 273 привредна субјекта у Српској

Аутор:Валерија Илић
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Министарство привреде и предузетништва наставља да подржава инвестиције домаћих привредника.
Oдобрено је 23 милиона марака подстицаја, док је укупна вриједност инвестиционих пројеката 106 милиона.
23 милиона за 273 привредна субјекта у Српској. Средства ће бити усмјерена на различите пројекте домаћих привредника, од унапређења производње и набавка опреме до улагања у енергетску ефикасност.
"Пријавили смо пројекат нове пунилице у производњи и једног новог мултифункционалног дисолвера који ће у принципу побољшати уопштено радне услове у производњи, а и повећати капацитет за око 90 одсто", директор и сувласник фирме „Колорит“ Бањалука Саша Матић.
"Посљедњи пројекат подразумијевао је набавку 4 савремене машине за обраду метала, укупна вриједност пројекта износила је око 840.000КМ, министарство је препознало квалитет нашег пројекта и додијелило нам средства у износу од 192.000КМ, што је изузетно значајан износ", истакао је представник фирме „МП Пандуревић“ Модрича Бојан Симић.
"Ми смо сад са овим пројектом 50% зелене енергије и можемо да конкуришемо на сва тржишта са тим, побољшавамо своју позицију с обзиром да наши конкуренти су велики свјетски произвођачи нису интерни произвођачи из БиХ", изјавио је директор „Алумине“ Зворник Радислав Филиповић.
Министарство привреде и предузетништва расписало је јавни позив за додјелу подстицаја за улагања још у јуну. Пријавило се укупно 333 привредна субјекта. Ресорни министар истиче да је ријеч о подстицајима за инвестицију од укупно 106 милиона марака, те нагласио да је прерађивачка индустрија носилац развоја Српске.
"Ми данас имамо ту прилику да једним од неких тих привредних субјеката уручимо рјешења о резервацији средстава за подстицај. Прихватили смо инвестициије од 106 милиона марака наше привреде, знамо да је прерађивачка индустрија носилац развоје Републике Српске, знамо да су отежани услови у пословању збофг свих иазова која се дешавају у Европи и свијету", казао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић.
Подстицајима би требало да се помогне привредницима у реализацији нових инвестиција и унапређењу пословања, а интересовање за јавни позив показује да за овом врстом подршке и дање постоји велика потреба.
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