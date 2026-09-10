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Додик: Поносни смо на оно што је урађено у Котор Варошу, али ту нећемо стати

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10.09.2026 21:16

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Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Фото: MiloradDodik/X

СНСД је годинама радио да Котор Варош буде развијена и отворена општина, са добром инфраструктуром и привредом која обезбјеђује радна мјеста не само за људе из Котор Вароша, већ и за раднике који долазе из других општина, рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Поносни смо на оно што је урађено, али ту нећемо стати. Наставићемо да улажемо у путеве, инфраструктуру и привреду и да заједно са људима Котор Вароша стварамо још боље услове за живот и рад", истакао је Додик.

Додао је да Котор Варош има потенцијал и подршку СНСД-а да настави путем развоја.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Котор Варош

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