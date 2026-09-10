Додик: Поносни смо на оно што је урађено у Котор Варошу, али ту нећемо стати

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је годинама радио да Котор Варош буде развијена и отворена општина, са добром инфраструктуром и привредом која обезбјеђује радна мјеста не само за људе из Котор Вароша, већ и за раднике који долазе из других општина, рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Поносни смо на оно што је урађено, али ту нећемо стати. Наставићемо да улажемо у путеве, инфраструктуру и привреду и да заједно са људима Котор Вароша стварамо још боље услове за живот и рад", истакао је Додик.
Додао је да Котор Варош има потенцијал и подршку СНСД-а да настави путем развоја.
СНСД је годинама радио да Котор Варош буде развијена и отворена општина, са добром инфраструктуром и привредом која обезбјеђује радна мјеста не само за људе из Котор Вароша, већ и за раднике који долазе из других општина.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 10, 2026
Поносни смо на оно што је урађено, али ту нећемо стати.… pic.twitter.com/6KQCCkz0Pu
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