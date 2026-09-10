Каран: Иницијатива федералних посланика још један удар на Српску и српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Иницијатива федералних посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ о суспензији Споразума о специјалним паралелним везама Српске и Србије представља још један вид напада, који трају 30 година у континуитету, на Дејтон, на уставно уређење БиХ, на пуни унутрашњи и ограничени спољни суверенитет Републике Српске и српски народ, истакао је предсједник Српске Синиша Каран.
Каран је у изјави за Срну рекао да су Општим оквирним споразумом за мир у БиХ, односно Анексом четири који чини Устав БиХ, дефинисане надлежности и односи између институција БиХ и ентитета, а у члану три став два Устава БиХ прописано је да ентитети имају право да успостављају специјалне паралелне односе са сусједним државама, у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом БиХ.
На основу наведеног уставног овлашћења ентитета да успоставља специјалне паралелне односе са сусједним државама, рекао је Каран, Република Српска и Република Србија су први пут закључиле Споразум 1997. године о успостављању специјалних паралелних веза, а касније су закључиле нови Споразум 2001. године и 2007. године, који су ратификовале парламентарна тијела Републике Србије и Републике Српске који су објављени у службеним гласницима.
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Предсједник Српске је појаснио да је за све споразуме о успостављању специјалних паралелних веза између Републике Српске и Републике Србије заједничко позивање на Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његове анексе, као основ за трајни суживот народа и грађана у Републици Српској и Бих у цјелини.
Такође, указао је, код дефинисања циљева споразума нагласак је на усклађености са Општим оквирним споразум за мир у БиХ и његове анексе, уз поштовање суверенитета и територијалног интегритета БиХ.
"С обзиром да је Споразум о успостављању специјалних паралелних веза између Републике Српске и Републике Србије и раније био предмет оспоравања, подсјетићу на одлуку Уставног суда БиХ, У-42/01, којом је јасно и недвосмислено потврђено право ентитета да са сусједним државама закључује споразум о успостављању специјалних паралелних веза, уз прецизно дато образложење да за успостављање специјалних паралелних веза није потребна претходна сагласност институција БиХ, те је Уставни суд БиХ потврдио усклађеност Споразума са Уставом БиХ", навео је Каран.
Такође, додао је, према мишљењу Венецијанске комисије из 1998. године, потврђено је уставно право ентитета да закључују споразуме о специјалним паралелним везама са сусједним државама.
Каран је нагласио да ниједна одредба важећег Споразума, нити споразума који су претходно били на снази није у супротности са одредбама Устава БиХ, чак су и све одредбе у сврху остварења циљева Општег оквирног споразума за мир у БиХ и исто је недвосмислено наведено.
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Он је подсјетио и на чињеницу да је Споразум о успостављању специјалних паралелних веза потписан и између Федерације БиХ и Републике Хрватске и да је истим дефинисана сарадња у истим областима као и Споразумом између Републике Србије и Републике Српске.
Оригинерно је право ентитета да склапају споразуме о специјалним паралелним односима са сусједним земљама. То право је додијељено дејтонским уставом и не подразумијева односно не захтјева претходну или накнадну сагласност било ког органа на нивоу БиХ.
Парламентарна скупштина БиХ нема надлежност да учествује у поступку доношења, нити давања претходне или накнадне сагласности у вези са споразумом којим ентитети заснивају специјалне паралелне односе са сусједним земљама, нити има право њиховог преиспитивања - истакао је Каран.
Он је оцијенио да иницијатива 14 посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ представља напад на суверенитет и уставну позицију Републике Српске и српског, конститутивног, народа.
(СРНА)
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