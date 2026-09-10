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Додик: Како је Блануша изабран за декана за вријеме "омраженог режима"

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10.09.2026 18:09

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Додик Блануша
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упитао је данас кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу како је изабран за декана за вријеме "омраженог режима Милорада Додика" ако су руководиоци, директори, декани бирани по партијској припадности.

"Или сте прикривени присталица СНСД-а или, по обичају, обмањујете јавност јефтином демагогијом. Нема треће", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Када је ријеч о наводима Блануше о привременој обустави наставе у школама усред екстремних температура, Додик је поручио да је здравље дјеце на првом мјесту, а Блануши, како је рекао, само повод да нешто каже, ма колико било бесмислено.

"Настава ће бити надокнађена, али Ви никада нећете надокнадити осјећај за људе", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бранко Блануша

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