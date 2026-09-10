Додик: Како је Блануша изабран за декана за вријеме "омраженог режима"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик упитао је данас кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу како је изабран за декана за вријеме "омраженог режима Милорада Додика" ако су руководиоци, директори, декани бирани по партијској припадности.
"Или сте прикривени присталица СНСД-а или, по обичају, обмањујете јавност јефтином демагогијом. Нема треће", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Када је ријеч о наводима Блануше о привременој обустави наставе у школама усред екстремних температура, Додик је поручио да је здравље дјеце на првом мјесту, а Блануши, како је рекао, само повод да нешто каже, ма колико било бесмислено.
Ако су руководиоци, директори, декани бирани по партијској припаднoсти, како сте Ви, господине Блануша, изабрани за декана за вријеме "омраженог режима Милорада Додика"?— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 10, 2026
Или сте прикривени присталица СНСД-а или, по обичају, обмањујете јавност јефтином демагогијом.
Нема треће.…
"Настава ће бити надокнађена, али Ви никада нећете надокнадити осјећај за људе", истакао је Додик.
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