Рајанер оспорава да је Србину испала глава кроз разбијени прозор

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компанија "Рајанер" оспориће тврдњу да је дио тијела путника током лета био извучен кроз прозор авиона који се разбио 10. јула на лету ФР1879.
Како је "Аеро.рс" писао, Лет је за "Рајанер" обављала "Малта ер", компанија из састава "Рајанер" групе, авионом "боинг 737-800" (Boeing 737-800) регистрације 9Х-QEU.
Директор компаније Мајкл О'Лири рекао је да је путник Љубиша Карић сигурно био повучен "ка прозору", али да није изашао кроз отвор, преноси "Гардијан".
Амерички истражитељи испитују инцидент у којем је 61-годишњи Љубиша Карић тешко повријеђен када се прозор поред његовог сједишта разбио током лета "Рајанера" из Грчке ка Њемачкој у јулу.
Карићев адвокат рекао је да је „српски бизнисмен, усљед нагле декомпресије, повучен назад након што су му глава и десна рука били извучени кроз прозор“.
Међутим, извршни директор "Рајанера" Мајкл О'Лири рекао је новинарима након годишње скупштине компаније у Даблину у четвртак да ће "Рајанер" оспорити такав опис догађаја.
"Сигурно је повучен ка прозору, али није изашао кроз прозор", рекао је О'Лири.
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Истрагу води амерички Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), а у њој учествују и „боинг“, произвођач авиона 737, произвођач мотора "Џи-И" и "Рајанер".
О'Лири је тврдио да Карић „није дјелимично био ван прозора“ и да дио његовог лица није изашао кроз отвор.
"Не мислимо да је било који дио његовог тијела изашао кроз прозор, али је сигурно био повучен у веома драматичним околностима ка прозору", рекао је О'Лири.
Он је додао да је путник био везан сигурносним појасом.
„Сигурно ћемо на крају процеса оспорити тврдњу да се он или било који дио његовог тијела савио кроз прозор“, рекао је О'Лири.
Истовремено је нагласио да не покушава да умањи озбиљност догађаја и да ће компанија морати да сачека резултате извјештаја НТСБ-а.
Карић је више пута истицао да вјерује да га је сигурносни појас задржао у авиону док је губио свијест.
Његова супруга Светлана рекла је да је један путник имао кључну улогу у његовом спасавању, док је гледала свог супруга "напола унутра, напола ван авиона", преноси "Гардијан".
Према њеним ријечима, које преноси лондонски лист, непознати путник, "а којег се вјерује да је Албанац", учинио је све што је могао да га врати унутра", а затим је покушао да блокира прозор - прво торбом, коју је ваздух одмах усисао, а потом кофером, што је успјело.
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