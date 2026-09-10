Рат као предизборни програм ФБиХ: Неки би изгледа поново да се мобилишу

Аутор:Весна Азић
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Дронови, камиказе, борбени авиони, "терет" који се истреса, планови за „не дај Боже" и на крају – „ми знамо шта нам је чинити".
Не, ово није извјештај са ратишта. Ово је политички рјечник министара одбране у Савјету министара БиХ Зукана Хелеза у 2026. години.
Три деценије послије рата и три седмице пред изборе, неки би, изгледа, поново да мобилишу..ако не народ, онда бар бирачко тијело.
''Позивам међународну заједницу да повуче свој потпис са стварања ове геноцидне парадржавне творевине, а ми знамо шта нам је чинити након тога'', навео је министар одбране БиХ Зукан Хелез.
Шта им је чинити, није рекао. Зна Хелез. Остали могу да нагађају. Министар који би, по природи функције, морао пажљивије од других да бира ријечи када говори о рату и миру, оставио је пола реченице, а грађанима да дописују другу половину. Није ово рекао човјек за кафанским столом послије треће туре. Рекао је министар одбране. Човјек којем би мир требало да буде посао, а не препрека доброј политичкој доскочици. Ако сте помислили да је тиме ратни арсенал метафора попуњен..не, није. Стиже дрон.
"И то више од једног. Нека гитаре купе саме себи, лаптопе. Ја ћу им купити дронове и научити како да управљају дроновима. То је једино што ћу ја оставити својо ђеци, а да будем сигуран да ће моћу да одбране", додао је директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић.
Гитара, ни крива ни дужна, постаде колатерална штета бх. политике. Суљагић би дјеци дронове да се бране, не зна се само - од кога. Ровова нема. Нема ни рата. Неће га ни бити. Бар када је ријеч о Републици Српској. Овдје људи спремају дјецу за школу, дрва и зимницу за зиму..новац за рачуне. Ратове, засад, спремају углавном они којима добро изгледају у тв наступима и на друштвеним мрежама. Пред изборе, изгледа, добро дођу. Када понестане одговора на питање како се живи, увијек се може отворити питање како ће се ратовати. Страх је стара политичка валута. Не једе га инфлација, а пред изборе му, по правилу, скочи курс.
"И да, говорим о стварању фронта против помахнитале четничке идеологије у Републици Србији. Говорим о стварању регионалног политичког и сигурносног фронта против четничких идеологија које су већ једном разориле Босну и Херцеговину и завиле у црну комплетан Балкан.Повампирена четничка идеологија више није унутрашња политичка девијација Србије нити проблем ограничен на Босну и Херцеговину", тврди федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак.
Још није познато како се тачно у Федерацији БиХ, поред квазиграђанских политичких опција, десило да син Алије Изетбеговића дјелује као пацифиста. Пред изборе, изгледа, свако добије своју улогу.
"Немојте изазивати добре Бошњане. Ми не желимо ничије, али своје нећемо дати. Босну и Херцеговину нисте успјели покорити када сте имали неупоредиво већу предност, нећете ни данас", навео је предсједник Странке демократске акције Бакир Изетбеговић.
Најлакше је празним оружјем звецкати од сто. Нарочито када знате да за тим столом нико не жели рат. За разлику од ФБиХ у Републици Српкој се не баве другим ентитетом.
"Кад сте мене чули да сам рекао нешто о Федерацији? Само ми реците кад..а, било је толико ствари. Да ли су докони, да ли нас толико не воле, увијек траже повод за ескалацију своје мржње. Уопште нас не интересују. Република Српска има своја овлаштења, капацитете, могу да причају – али је паметније да ништа не раде", јасан је премијер Републике Српске Саво Минић.
Српска неће нестати зато што је Хелез, или било ко други из ФБиХ пожелио да неко повуче потпис. Али, неће ни узимати пушку сваки пут када неко у Сарајеву пожели пет минута политичке славе.
"Неће нама неки пијани Хелез говорити шта смијемо, шта не смијемо. То је његова пијана глава измислила, па он мисли да што више лаје, да би могао да буде примијећен. А успут желе да кажу да се они боре за БиХ. За коју БиХ се они боре", упитао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Није Хелез јуче открио ратни рјечник. Од „пеницилина за раздруживање", до ,,знамо шта нам је чинити''. У Српској не нагађају, знају шта је хтио да каже.
"Шта, кренуо би у џихад, јел тако? Стрпао би нас у тамнице, стављао нас у окове? Хапсоп би нас гђе гпд би стигао, убијао, одсијецао главе, доводио муџахедине као 90тих година. То би радио Зукан Хелез", истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
БиХ има превише стварних проблема да би јој политичари производили имагинарне фронтове. Народ који итекако зна како изгледа када оружје престане бити метафора, посљедњи је којем треба објашњавати шта значи када се њиме олако маше. Три седмице пред изборе, треба добро гледати ко подиже температуру, ко производи непријатеље и ко грађанима, умјесто одговора, сервира страх. Дрон није политички аргумент. Недовршена пријетња није државна политика. Рата бити неће. Бар ако се буду питали одговорни политичари. А о томе ко су одговорни политичари ускоро ће се питати грађани на изборима. Тад ће бити јасније јесмо ли зрело друштво или смо зрели за озбиљније подјеле.
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