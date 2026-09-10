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Објављене нове цијене горива: Погледајте колико коштају дизел и бензин

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10.09.2026 17:30

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

У протеклих 15 дана забиљежен је постепен раст просјечних малопродајних цијена нафтних деривата у ФБиХ.

Просјечна цијена дизела износи 3,49 КМ по литри, бензина Супер 95 3,16 КМ, а бензина Супер Плус 98 3,25 КМ, подаци су Федералног министарства трговине (ФМТ).

Просјечне цијене адитивираних нафтних деривата нешто су више. На данашњи дан просјечне цијене адитивираног дизела и адитивираног бензина супер 95 више су за 0,03 КМ по литри у односу на одговарајуће стандардне деривате, потврдили су Фени из ФМТ-а.

Како су навели, просјечна цијена дизела је од 26. аугуста до 10. септембра порасла са 3,43 КМ на 3,49 КМ по литри, односно за 0,06 КМ по литри. У првом дијелу посматраног периода цијена се углавном кретала између 3,42 и 3,44 КМ, након чега је посљедњих дана забиљежен постепен раст на 3,45 КМ, затим 3,47 КМ и данашњих 3,49 КМ по литри.

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Раст је у посматраном периоду забиљежен и код бензина супер 95. Просјечна цијена овог деривата повећана је са 3,04 КМ на 3,16 КМ по литри, што представља раст од 0,12 КМ по литри. Кретање цијене било је постепено – од 3,04 КМ, преко 3,06, 3,09 и 3,11 КМ, до 3,15 КМ и актуелних 3,16 КМ по литри.

Растући тренд евидентиран је и код бензина 98. Према расположивим подацима, просјечна цијена овог деривата у посматраној серији повећана је са 3,04 КМ на 3,25 КМ по литри, односно за 0,21 КМ по литри.

Подаци показују постепено кретање цијене навише, најприје са нивоа од 3,04 до 3,07 КМ, потом изнад 3,10 КМ, а у посљедњем дијелу посматраног периода цијена расте преко 3,20 КМ и достиже 3,25 КМ по литри.

Из Федералног министарства трговине наводе како настављају свакодневно пратити промјене цијена и стање на тржишту нафтних деривата како би надлежне институције и грађани располагали правовременим информацијама о тржишним кретањима.

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Подсјећају да је у ФБиХ на снази Одлука о прописивању мјере непосредне контроле цијена утврђивањем максималне висине маржи за нафтне деривате, којом је максимална маржа у велепродаји неадитивираних нафтних деривата ограничена на 0,06 КМ по литри, док максимална маржа у малопродаји износи 0,25 КМ по литри.

Раст цијена сирове нафте на свјетском тржишту изравно утјече на кретање цијена нафтних деривата на домаћем тржишту, због чега и даље постоји потреба за примјеном мјере којом се ограничава висина маржи и спрјечава неоправдано повећање цијена за крајње потрошаче, напомињу из ФМТ-а.

Будући да околности које су представљале основу за увођење мјере и даље постоје, Федерално министарство трговине предложило је, а Влада ФБиХ усвојила 20. јуна ове године продужетак Одлуке о изнимним мјерама непосредне контроле цијена за додатних 90 дана.

Мјера ограничавања маржи има за циљ смањити могућност додатног преношења тржишних поремећаја на крајње потрошаче кроз повећавање трговачких маржи, преноси Радиосарајево.

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Тагови :

гориво

Цијене горива

поскупљење

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