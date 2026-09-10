Зашто је тешко отићи? Након токсичне везе треба 3 до 6 мјесеци за опоравак

Аутор:АТВ редакција
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Токсичне везе стварају зависност сличну дрогама због утицаја допамина. Раскид изазива апстиненцијалну кризу, а потпуни опоравак траје од три до шест мјесеци уз строг прекид сваког контакта са партнером.
Сви око вас говоре: "Остави га, он није прави за тебе." Знате то и сами, а ипак не желите или не можете да га оставите. Или одете, па му се изнова враћате.
Узирок томе није слабост. Токсичне везе стварају снажан образац емоционалне везаности у којем се смјењују стрес, свађе, помирења и тренуци њежности. Та непредвидљивост чини однос изузетно тешким за прекид јер мозак почиње да повезује напетост са ишчекивањем, а помирење са наградом.
Допамин је хормон награде и очекивања. Максимално ослобађање допамина дешава се у тренутку очекивања, а кључни фактор је непредвидљивост. Партнер је непредвидив: данас је љубазан, сутра хладан, а прекосутра поново њежан. Мозак је у сталном режиму ишчекивања, па сваки „добар” тренутак покреће снажан талас допамина.
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У токсичној вези напетост расте, долази до сукоба (ослобађање кортизола и адреналина), а затим до помирења (ослобађање допамина, окситоцина и ендорфина). Овај нагли пад кортизола доживљава се као задовољство. Зато се помирење након свађе осјећа интензивније него обична њежност у стабилној вези.
Механизам сличан Стокхолмском синдрому, гдје мозак сваки "добар" тренутак тумачи као доказ љубави.
Одвајање од пријатеља и породице чини партнера јединим извором и бола и утјехе.
Систематско искривљавање истине поткопава повјерење у сопствену процјену, па се особа ослања искључиво на партнера.
Раскид токсичне везе изазива синдром одвикавања. Лишен јаких стимулуса, допамински систем реагује депресијом, опсесивним мислима и физичком нелагодношћу (несаница, губитак апетита).
Ово није доказ „вјечне љубави”, већ апстиненцијална криза која пролази. Акутна фаза траје од двије до четири седмице, док је за потпуни опоравак потребно од три до шест мјесеци. Током овог периода неопходан је потпуни прекид контакта - само један позив или порука поново покрећу цијели циклус зависности, преноси Стил.
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