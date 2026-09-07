Жене признале шта мушкарци морају чешће радити: Од овога полудимо

Аутор:АТВ редакција
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Када је ријеч о интимним односима, изгледа да жене имају једну прилично једноставну жељу од својих партнера, а нема никакве везе са компликованим позама, техникама или дугим списком ствари које би мушкарци „морали“ да знају.
Раније истраживање бренда Lovehoney показало је да чак 94 одсто жена сматра да су током секса гласније од својих партнера, док се 70 одсто мушкараца сложило са тим. А сада су жене отворено признале да би вољеле да мушкарци престану толико да се контролишу у кревету.
Другим ријечима, мушко стењање многима је невјероватно секси.
Тема је покренута и на Редиту, гдје су жене објашњавале због чега им је толико привлачно када мушкарац не покушава да буде потпуно тих током односа.
Волим да чујем да мој партнер ужива. Његово стењање ме додатно узбуди, написала је једна корисница.
Друга је признала да јој је потпуно тих секс заправо непријатан.
Секси је када чујеш да неко ужива. Ја сам гласна и вољела бих да је и он. Волела бих да више мушкараца има довољно самопоуздања да се једноставно препусти, објаснила је.
Неке жене биле су још директније, па су признале да их звук мушког стењања тренутно узбуђује, док су друге објасниле да им је привлачна управо рањивост која се крије иза тога. Када мушкарац престане да контролише сваки покрет и звук, имају осјећај да заиста ужива и да је потпуно присутан у тренутку.
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Једна корисница се чак нашалила да је мушко режање „други најсекси звук на свијету“, одмах послије реченице: "Душо, опрао сам суђе."
Мушкарци су, међутим, имали сасвим другачија објашњења.
Неки тврде да су једноставно навикли да буду тихи, између осталог и због начина на који је мушко сексуално задовољство представљено у порнографији. Другима је испуштање звукова непријатно јер имају осјећај да ће изгледати смијешно.
Било је и оних који су признали да током секса покушавају да остану концентрисани како би однос трајао дио дуже и како би и партнерка стигла до врхунца.
Ипак, стручњаци тврде да звук током секса није само питање узбуђења.
Терапеуткиња Тиф Хадсон објашњава да жене често воле да чују партнера управо зато што је то непосредна потврда да он ужива.
Дисање, уздаси и стењање дају партнеру информацију да оно што ради прија другој особи. Тако се смањује нагађање, расте самопоуздање и партнери лакше могу да прилагоде додир, темпо и интензитет.
Према њеним ријечима, звук може да допринесе и осјећају блискости, повјерења и сигурности.
Када људи престану да размишљају о томе како изгледају или звуче и дозволе себи да се препусте, секс постаје интимнији, објаснила је.
Сличне резултате показало је и истраживање платформе Bloom Stories, према којем је стењање један од звукова који највише подстичу сексуално узбуђење. Чак 94 одсто испитаника узраста од 25 до 34 године навело је да оно може да повећа узбуђење.
То, међутим, не значи да мушкарци сада треба да направе представу у спаваћој соби.
Хадсон савјетује да се крене од потпуно природних реакција. Промјена дисања, дубљи издах, уздах или неколико једноставних ријечи могу бити сасвим довољни.
Поента није у томе да неко глуми задовољство, већ управо супротно, да престане да га скрива.
Звук је информација, интимност и позив. Када људи дозволе себи да их партнер чује док уживају, осјећају већу повезаност и боље разумију једно друго, а управо је то многима неодољиво привлачно, закључила је терапеуткиња, преноси Она.рс.
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